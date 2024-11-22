MAMAMOO頌樂帶來全新TALK CONCERT [Topic Check] 海外獨獻臺灣

MAMAMOO隊長頌樂於上月剛結束個人首次亞洲巡迴演唱會《Solar 2nd CONCERT [COLOURS]》，時隔半年又將來臺與容順 （官方粉絲名）們相會！

《Solar's TALK CONCERT [Topic Check] in TAIPEI》即將於 2025 年 1 月 12 日在 Legacy TERA 舉辦，一天兩場的演出門票將於 11 月 30 日上午 11 點在拓元售票系統全面開賣，票價為 VIP區 NT$4,980 / A區 NT$3,980。凡購票者皆可獲得獨家小卡一張（獨家小卡兩場次不同），VIP區除了可全區歡送外，於 12 月 30 日前購票且未退票者，還有機會抽 1:1 合照、 1:10 團體合照等其他福利。



頌樂今年有演出音樂劇《鐘樓怪人》和發行迷你專輯《COLOURS》，進行 Solo 演唱會《Solar 2nd CONCERT [COLOURS]》亞洲巡演，也積極參與其他演藝活動，以宣傳大使身分出席富川國際動畫節開幕式。近日更宣布回歸她的音樂劇出道作品《MATA HARI》，再次擔綱演出女主角 Mata Hari，在接受專訪時她提到：「《MATA HARI》是對我很有意義的作品，一開始演出音樂劇對我而言就如同一座高山，亦曾擔心過自己是否能辦到，不過現在已經充分感受到音樂劇的魅力，也期盼能繼續挑戰下去。」

本次 TALK CONCERT 對於頌樂亦為出道以來的全新嘗試，不同於以往大眾熟悉的演出形式，將會以直率的口吻講述過去從未公開過的各種故事與花絮。頌樂也將帶來多個私人收藏物品在活動上送給粉絲，容順們務必把握這次難得的機會。



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《Solar's TALK CONCERT [Topic Check] in TAIPEI》

☼ 活動時間 ⎪ 2025 年 1 月 12 日（日）1PM / 6PM（實際演出時間以現場公告為準）

☼ 演出地點 ⎪ Legacy TERA（台北市南港區市民大道八段99號）

☼ 售票系統 ⎪ 拓元售票系統（實名制售票）

☼ 購票網站 ⎪ 建置中

☼ 開賣時間 ⎪ 2024 年 11 月 30 日（六）11AM

☼ 票價 ​⎪ VIP區 NT$4,980 / A區 NT$3,980

☼ 主辦單位 ⎪ 希林國際 Chillin International、VIBE MAKER 希波企劃





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