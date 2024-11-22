MAMAMOO颂乐带来全新TALK CONCERT [Topic Check] 海外独献台湾

MAMAMOO队长颂乐於上月刚结束个人首次亚洲巡回演唱会《Solar 2nd CONCERT [COLOURS]》，时隔半年又将来台与容顺 （官方粉丝名）们相会！

《Solar's TALK CONCERT [Topic Check] in TAIPEI》即将於 2025 年 1 月 12 日在 Legacy TERA 举办，一天两场的演出门票将於 11 月 30 日上午 11 点在拓元售票系统全面开卖，票价为 VIP区 NT$4,980 / A区 NT$3,980。凡购票者皆可获得独家小卡一张（独家小卡两场次不同），VIP区除了可全区欢送外，於 12 月 30 日前购票且未退票者，还有机会抽 1:1 合照、 1:10 团体合照等其他福利。



颂乐今年有演出音乐剧《钟楼怪人》和发行迷你专辑《COLOURS》，进行 Solo 演唱会《Solar 2nd CONCERT [COLOURS]》亚洲巡演，也积极参与其他演艺活动，以宣传大使身分出席富川国际动画节开幕式。近日更宣布回归她的音乐剧出道作品《MATA HARI》，再次担纲演出女主角 Mata Hari，在接受专访时她提到：「《MATA HARI》是对我很有意义的作品，一开始演出音乐剧对我而言就如同一座高山，亦曾担心过自己是否能办到，不过现在已经充分感受到音乐剧的魅力，也期盼能继续挑战下去。」

本次 TALK CONCERT 对於颂乐亦为出道以来的全新尝试，不同於以往大众熟悉的演出形式，将会以直率的口吻讲述过去从未公开过的各种故事与花絮。颂乐也将带来多个私人收藏物品在活动上送给粉丝，容顺们务必把握这次难得的机会。



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《Solar's TALK CONCERT [Topic Check] in TAIPEI》

☼ 活动时间 ⎪ 2025 年 1 月 12 日（日）1PM / 6PM（实际演出时间以现场公告为准）

☼ 演出地点 ⎪ Legacy TERA（台北市南港区市民大道八段99号）

☼ 售票系统 ⎪ 拓元售票系统（实名制售票）

☼ 购票网站 ⎪ 建置中

☼ 开卖时间 ⎪ 2024 年 11 月 30 日（六）11AM

☼ 票价 ​⎪ VIP区 NT$4,980 / A区 NT$3,980

☼ 主办单位 ⎪ 希林国际 Chillin International、VIBE MAKER 希波企划





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