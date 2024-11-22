金宇彬時隔5年重啟粉絲見面會「Woobin's Diary」2025年1月相約首爾

金宇彬將於2025年1月11日，在建國大學新千年館大公演廳舉辦粉絲見面會「Woobin's Diary」，與粉絲共度有意義的一天。 這是他在2019年復出並舉辦見面會「Thank You」之後，時隔約五年再次與粉絲線下見面。
此次見面會以「Woobin's Diary」為主題，意在展現金宇彬珍惜並記錄每天值得感恩之事，希望與粉絲們一同度過寶貴的時光，並以此溫暖地填滿日記中的一頁。
金宇彬在今年上映的Netflix電影《黑帶出勤中》中飾演武道事務官「李政道」，用血、汗、淚的努力為角色注入可信性與合理性，成功塑造了成長型熱血青年的新形象。 這部電影也證明了他的實力，曾連續三週登上Netflix全球非英語電影排行榜的第一名。
此外，金宇彬的下一部作品選擇了由《鬼怪》《黑暗榮耀》編劇金銀淑執筆的Netflix浪漫喜劇《都會實現嗎》。 這是金宇彬與秀智在《任意依戀》之後時隔七年再次合作，金宇彬將以「浪漫喜劇匠人」的全新表現令觀眾充滿期待。
2025金宇彬粉絲見面會門票將通過網站Interpark Ticket進行預售。 粉絲俱樂部認證預售將於12月5日晚上8點開放，一般預售則從次日晚上8點開始。
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