「潔癖希澈」台灣行只帶一個包、衣服重複穿，超意外！包包還展現對Super Junior團魂

Super Junior希澈身為韓國演藝圈裡知名的「潔癖者」，卻在近日《我家的熊孩子》中透露就算出遠門也只帶一個包！衣服會重複穿！

《熊孩子》EP.417母子台灣行下集，希澈和媽媽在房間裡小憩，希澈大方向鏡頭展現自己此趟旅程就一個包，包包雖小但五臟俱全，牙刷牙膏、衣褲、充電器、護照……等等都有，但就是不見重要的「換洗衣物」！原來，希澈打算身上的衣服隔天再穿一次，並透露以前Super Junior到南美洲巡演兩週時也差不多，只是多帶一套衣服，會清洗後交替穿。



希澈爸爸很了解希澈這樣的習慣，媽媽也只說：「好簡單啊！」此集特別MC「Trot女王」金蓮子大概說出了眾多觀眾心聲：「（希澈）平時也很愛乾淨，我以為會帶很多行李的！」最搞笑的是……希澈前幾小時才摸了許卿煥的腳說有腳臭，急忙用抹抹自己的褲子，真的沒有打算換一套嗎？（嚇）



不過，希澈的包包還意外展現對Super Junior的團魂，拿的包竟然是Super Junior今年1月於日本舉行的「SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 ～Blue World～」快閃店周邊商品，包包上正印著顯眼的「SUPER JUNIOR」。



上述日本演出是希澈因腳傷舊疾，自2019年起宣布不參加巡迴演唱會後，這幾年罕見地再次站上舞台和隊友共舞。這幾年來，希澈幾乎不參任何需要跳舞的回歸活動，Super Junior八成都是以他不在的8人體制活動，加上一些流言蜚語，希澈偶爾會遭受質疑「為何還留在Super Junior」。當然，對大部分Super Junior粉絲而言，他對Super Junior的愛處處都能感受，光是IG與成員互動、本身擔任班底的節目經常提到Super Junior即可明白。



除了「SUPER JUNIOR JAPAN Special Event 2024 ～Blue World～」，今年2月希澈還演出「SMTOWN LIVE 2024 TOKYO」和隊友共9人完整合體，更允諾明年20週年會參與巡演「Super Show 10」，廣大E.L.F.（Super Junior粉絲）都非常期待。



▼2月「SMTOWN LIVE 2024 TOKYO」期間，也有粉絲看見希澈背同樣的包，右為隊友東海



희철 동해 ㅋㅋ

둘이 뭐하는데

희철오빠 슈주 가방 매고다녀 너무 귀여워 pic.twitter.com/XgVa0bxKqh — 스테파니 (@steocim10) February 20, 2024

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