【K社韓文小百科】簽字就等於同意！韓國「砲友APP」盛行

「砲友協議」軟件在韓國興起，這到底有沒有法律效力？

A某和B某在初次見面時迅速拉近關係，並決定發生性關係。 在進行之前，A某猶豫之後拿出手機打開了一款APP，遞給了B某。 他建議通過這款最近發佈的「性行為同意APP」來簽署一份雙方協定，一方在自己的手機上簽署協定書併發送給對方，對方在收到後也需簽署。 B某在A某的提議下，在這份同意書上簽了字。

據韓媒報導，隨著性侵指控案件日益增多，類似上文提到的APP陸續出現，允許在性關係發生前通過簽署同意書留下雙方合意的證據，以預防未來可能出現的法律糾紛。 然而法律界對此也表示擔憂，認為這種同意可能是在強迫的情況下達成，從而可能存在被濫用的風險。



據悉此類「性行為同意APP」於今年7月上線，3個月內下載量已超過1000次。 APP開發者和法律顧問金浩平（音譯）律師表示，「推出這款服務的目的是為了緩解現代社會中男女之間信任關係日益脆弱的問題。 通過留下雙方的同意紀錄，可以減少彼此的不安情緒」。 金律師還指出，從男性的角度來看這可以降低對方事後提出「強迫性行為」指控的恐懼; 從女性的角度來看，一旦懷孕，這份文件可以要求男性承擔共同責任。



此類APP的出現反映了當今社會與性犯罪相關的誣告案件（指向調查機關虛假舉報或控告）增多的現象。 根據韓國警察廳的犯罪統計數據，誣告罪的發生數量從2017年的3690件增加到去年的4809件，6年內增長了30%以上。 雖然誣告罪中並未單獨統計性犯罪相關案件，但法律界認為，與性犯罪相關的誣告案件的增長是主要原因之一。

通過APP簽署的協議是否具備明確的法律效力，目前尚無定論。 有律師律師表示：「如果能證明性關係一方事先同意，這份證據在被控訴時將具有很強的證明力。 但如果對方主張『同意是在強迫的情況下達成的』或『雖然事前同意了，但在實際性行為時並未同意』，仍可能存在爭議。」韓國性暴力諮詢中心的專家指出，「通過威脅迫使對方簽字后，聲稱『獲得了同意』的情況也可能被濫用。」



此外，由於APP還會記錄性行為發生的時間和地點，若數據洩露還會引發新的問題。

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