《酒醉羅曼史》李鍾元終於認清了自己的心意，金世正可愛爆表！原來是命中注定的緣分啊

《酒醉羅曼史》繼續播出，尹敏柱（李鍾元 飾）逐漸意識到自己對蔡龍珠（金世正 飾），他會因蔡龍珠手上的小傷口而感到擔憂，也因她的微笑而心跳不已。 逐漸確定這份讓自己感到困惑的情感是自己的真實心意後，他的反應讓觀眾倍感心動。

尹敏柱一度試圖否認自己的心意，覺得自己不可能喜歡蔡龍珠，並刻意忽略了雨中那悸動的心跳。 與此同時，TF團隊的首次會議卻與滿腔熱情相反，充滿了不和諧的氛圍。 面對不如意的團隊成員，蔡龍珠感到失落，尹敏柱安慰她說「不需要故作堅強」。 然而，當蔡龍珠了解到尹敏柱總是吸收他人的情緒、試圖安慰別人，卻因此耗盡了自己的能量時，她冷冷地對他說「如果是因為工作認識的，那就專注於工作吧」，並刻意與他保持距離。 雖然尹敏柱理解她的感受，卻無法抹去內心的失落。 而蔡龍珠也始終無法忽視對尹敏柱的在意。

尹敏柱的失落情緒很快被村民們察覺到。 在村民們的「作戰計畫」下，蔡龍珠和尹敏柱得以單獨相處。 兩人聊起了各自的心情：蔡龍珠坦言自己不想讓人發現悲傷，而尹敏柱則說他喜歡一個人喝啤酒的獨處時光。 這些交流讓兩人關係更進一步，之前的失落感也像冰雪般消融。 在與蔡龍珠的對話中，尹敏柱發現自己總是忍不住微笑，雖然這種感受對他來說陌生，但並不令人討厭。

TF團隊為新產品的開張進行了為期兩天一夜的研討會。 在整個研討會期間，尹敏柱藉口要確認自己心跳加速的原因，心思全都放在了蔡龍珠身上。 參觀完釀酒廠後，久違來到釜山街頭的蔡龍珠，目睹了競爭公司趁她不在時偷偷竊取啤酒的行為。 TF團隊自成立以來第一次齊心協力地出動，一同抓捕盜竊者。 雖然順利解決了問題，但看到自己離開後

情況變得岌岌可危的現場，蔡龍珠陷入了深深的思考。



正當蔡龍珠在獨自整理思緒時，尹敏柱突然靠近，對方試圖為她處理手上的小傷口處理，蔡龍珠卻輕描淡寫地拒絕了他。 但尹敏柱卻坦言：「在我眼裡，第一個看到的就是這些不知道什麼時候受的傷，所以我希望你不要受傷。 我自己心裡很難受。」蔡龍珠聽到對方比自己更擔心自己，感到不解，反問為什麼心情不好，尹敏柱腦海中浮現出蔡龍珠至今展現的那些笑容。 想著她，心跳越發不可控制，即使此刻只有兩人在一起，心臟也依然劇烈跳動。 最終尹敏柱確認了那悸動的來源，堅定地告訴自己：「是我的感情，沒錯，這就是我的心意。 」這一幕讓觀眾的心也隨之悸動不已。

逐漸對蔡龍珠敞開心扉的尹敏柱得知她是6年前拯救自己性命恩人的場景。 尹敏柱在意識到自己對蔡龍珠的感情後，選擇不再隱藏心意，直接表達，這種主動的態度讓觀眾倍感心動。 而兩人之間揭曉的特別緣分，也讓他們的關係迎來了新局面，令人對接下來的發展充滿期待。

研討會結束後，回到村裡的尹敏柱發現等待他的竟是堆積如山的批發商名片。 自從啤酒節後，口碑迅速擴散，許多訂單湧向「以我之名」。 雖然在研發新產品的同時擔心是否能滿足產量，但他對蔡龍珠保證會順利生產啤酒的承諾卻毫不懷疑。

然而競爭公司「白木」的干預導致總部下令，將TF團隊新產品的上市週期從6個月縮短到3個月。 蔡龍珠想履行對尹敏柱的承諾，因此極力反對，但副總的說法——三個月內推出新產品可以更快振興釜山分公司——令她陷入兩難，因為她知道釜山的同事們正焦急等待她的決定。

通過吳讚輝（白成哲 飾）得知消息的尹敏柱和村民們同樣感到不安。 蔡龍珠聯繫不上尹敏柱，只能親自來到村裡表示無法履行承諾並向他道歉，但尹敏柱只是冷淡地將她送走。 雖然對蔡龍珠違背承諾感到憤怒，但也能感受到她內心的痛苦，這讓尹敏柱的心情更加複雜。



回到家的蔡龍珠開始懷疑TF團隊內部有內鬼。 第二天當她看到方雅凜（申度賢 飾）前往副總辦公室時，立刻將她攔下，並直接面見副總。 蔡龍珠警告副總不要再利用她的團隊成員，然後離開辦公室後找方雅凜單獨談話。

此時，尹敏柱與白谷里的村民正在與啤酒的生產量展開一場激烈的「戰鬥」。 在村民們紛紛累倒的情況下，尹敏柱獨自奮戰，就在他感到進退兩難之時，蔡龍珠出現了，帶領整個TF團隊來到釀酒廠，並安撫批發商，承諾將在明天解決約定的供貨量，將眾人勸了回去。

結束繁重的工作後，尹敏柱邀請蔡龍珠到自己的二樓空間，這個從未讓他人進入的私人領域讓蔡龍珠也感到緊張。 空氣中瀰漫著微妙的尷尬，蔡龍珠試圖緩解氛圍，提到想要尹敏柱拍攝的自己的照片。 然而，尹敏柱隨後的回應卻帶著調皮的表白意味：「對不起哦，我可不壓抑我確定的事情。 因為我真的很喜歡這張照片。」這一句話讓蔡龍珠瞬間僵住，呆在那裡。 面對這略顯大膽的告白，尹敏柱羞澀地逃離了現場，而掩蓋不住笑意的蔡龍珠則讓觀眾的心隨之悸動。

與此同時，尹敏柱得知了一個意外的消息，他的父親邀請了一位6年前救過他性命的恩人來家中做客。 能見到當年救命恩人讓尹敏柱感到興奮。 然而，當恩人現身時，走進家門的人竟然是蔡龍珠！兩人見到對方時都露出了震驚的表情。 尹敏柱難以置信地向蔡龍珠靠近了一步，而蔡龍珠也同樣感到不可思議。 這一命運般的揭曉，讓觀眾更加期待這段特別緣分將如何影響兩人的關係。



此外，《酒醉羅曼史》作為Viu Original劇集於11月4日起獨家播出。

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