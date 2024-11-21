宋仲基升格二宝爸！妻子Katy平安生下女儿，晒小手照报喜「漂亮的小公主出生了」

宋仲基成爲两个孩子的爸爸！自去年6月妻子 Katy Louise Saunders‎（凯蒂・露易丝・桑德斯）生下儿子后，时隔1年半女儿出生啦！凑成了「好」字。

宋仲基20日在自己的粉丝俱乐部表示：「我现在在罗马，这里对我来说是特别的地方，去年我在这里迎来我的第一个孩子。今年，我又迎来一个漂亮的孩子。」同时，宋仲基还公开婴儿手的黑白照片，他说：「漂亮的小公主健康地出生了，我妻子和女儿都很健康，我会在这里好好照顾家人，然后尽快回到拍摄现场。」

而宋仲基和 Katy Louise Saunders‎ 在2021年通过熟人介绍认识，他们在2022年12月公开了恋爱消息，第二年公开结婚及怀孕的消息，今年7月公开妻子已经怀上第二个孩子，正在集中进行胎教准备分娩。



另外，现在正在拍摄电视剧《My Youth》的宋仲基也公开自己的近况：「正在饰演的角色是一个带著过去的宣佑海（剧中角色名字），拍摄过程特别幸福，我感觉很久没有遇到这种平凡又有现实感的角色了，所以每天都充满期待和激动。」



而《My Youth》由宋仲基、千玗嬉、李宙明、徐志焄主演，讲述支撑彼此人生最黑暗时期的初恋时隔十多年重逢后，再次描绘花样年华的故事，预计在明年（2025年）播出。



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