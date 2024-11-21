韓國勞動部：獲得52億分紅的NewJeans不能視作「勞動者」！與HYBE是「平等的合約關係」

20日，韓國雇傭勞動部就NewJeans成員Hanni聲稱遭受職場欺淩，向雇傭勞動部提出申訴一事作出結論，表示「根據勞動基準法，Hanni難以被認定為勞動者，因此無法適用於職場欺淩的規定。」勞動部解釋稱，由於她並非勞動者，其主張無法成立。

**勞動基準法第76條第2款：**利用職場中的地位或關係優勢，超出業務上的適當範圍，對其他勞動者造成身體或精神上的痛苦，或者惡化工作環境的行為，被視為職場欺淩並予以禁止。

今年9月Hanni在與成員們一起進行的在線直播中提到「在HYBE公司大樓的走廊等待時，我向路過的其他藝人和經紀人打招呼，但卻被那位經紀人說『別理會』。」此言一出引發了「職場欺淩」的爭議，一些NewJeans的粉絲看到直播後，通過國民申訴平臺向勞動部請求查明真相，勞動部隨即展開了調查。然而，負責調查此事的首爾西部支廳認為，NewJeans的成員並不屬於勞動者，因此「職場欺淩」的指控無法成立，那麼官方的依據是什麼呢？

西部支廳解釋稱：

▶ 將Hanni與HYBE的關係視為平等的合約關係。 雙方是在各自的地位上履行合同義務的關係，而非Hanni在公司（HYBE）的指揮和監督下進行勞動，因此她不符合勞動者的定義。

通常被稱為「勞動者」的職場人士與公司之間具有從屬關係，並以薪酬為勞動目的。 然而Hanni與公司之間則被認定為平等的合同關係，勞動部將Hanni以及NewJeans成員視為一種與合同方（HYBE）地位平等的獨立個體經營者。

首爾西部支廳認為該申訴無法成立的理由之一是：

▶NewJeans成員所創造的巨大收益（分紅達52億韓幣，下同）也成為判斷依據。 NewJeans今年從ADOR收到了52億的分成金額，這是目前K-pop女團中最高的分紅金額。

NewJeans成員總計獲得的分成金額達到261億。 去年ADOR支付了約290億作為支付手續費，其中扣除約29億的銷售管理費後，261億作為分成金額分配給了旗下藝人。 5名NewJeans成員每人平均獲得了52億。

西部支廳指出「支付給NewJeans的金額屬於收益分成性質，難以被視為勞動對價的性質」。 NewJeans成員所獲得的52億並非作為勞動者的薪酬，而是與公司共同分配收益的結果，因此無法將其認定為勞動者。

此外，NewJeans與普通職場人不同的納稅方式也成為無法適用勞動者身份的依據之一。 西部支廳提到「（NewJeans與ADOR、HYBE）各自承擔稅款，並繳納的是事業所得稅而非勞動所得稅; 藝人通過演藝活動承擔了利潤創造及虧損的風」，這些特點使得Hanni難以被視為勞動者。

最後西部支廳援引了2019年9月韓國最高法院的判決，提到藝人專屬合同的性質屬於民法上的委託合同或類似委託的無名合同，並再次強調Hanni不符合勞動基準法上的勞動者定義。

Hanni在10月舉行的國會環境勞動委員會國政監察會上也曾對HYBE提出批評。 作為參考人出席的Hanni證實稱「化妝和髮型都整理好後，我在走廊等待，向路過的其他團隊成員三人以及一位女性經紀人問好。 然而5-10分鐘後他們再次出現時，那位經紀人看著我，並對後面的成員說『裝作沒看見，無視她吧』。」這與她此前在直播中提到的內容一致。

關於Hanni的主張，有聲音批評經紀人的行為欠妥，但也有人質疑經紀人未回應偶像成員的問好，是否值得在國政監察會上進行討論。

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