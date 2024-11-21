《酒醉罗曼史》李钟元终於认清了自己的心意，金世正可爱爆表！原来是命中注定的缘分啊

《酒醉罗曼史》继续播出，尹敏柱（李钟元 饰）逐渐意识到自己对蔡龙珠（金世正 饰），他会因蔡龙珠手上的小伤口而感到担忧，也因她的微笑而心跳不已。 逐渐确定这份让自己感到困惑的情感是自己的真实心意后，他的反应让观众倍感心动。

尹敏柱一度试图否认自己的心意，觉得自己不可能喜欢蔡龙珠，并刻意忽略了雨中那悸动的心跳。 与此同时，TF团队的首次会议却与满腔热情相反，充满了不和谐的氛围。 面对不如意的团队成员，蔡龙珠感到失落，尹敏柱安慰她说「不需要故作坚强」。 然而，当蔡龙珠了解到尹敏柱总是吸收他人的情绪、试图安慰别人，却因此耗尽了自己的能量时，她冷冷地对他说「如果是因为工作认识的，那就专注於工作吧」，并刻意与他保持距离。 虽然尹敏柱理解她的感受，却无法抹去内心的失落。 而蔡龙珠也始终无法忽视对尹敏柱的在意。

尹敏柱的失落情绪很快被村民们察觉到。 在村民们的「作战计画」下，蔡龙珠和尹敏柱得以单独相处。 两人聊起了各自的心情：蔡龙珠坦言自己不想让人发现悲伤，而尹敏柱则说他喜欢一个人喝啤酒的独处时光。 这些交流让两人关系更进一步，之前的失落感也像冰雪般消融。 在与蔡龙珠的对话中，尹敏柱发现自己总是忍不住微笑，虽然这种感受对他来说陌生，但并不令人讨厌。

TF团队为新产品的开张进行了为期两天一夜的研讨会。 在整个研讨会期间，尹敏柱藉口要确认自己心跳加速的原因，心思全都放在了蔡龙珠身上。 参观完酿酒厂后，久违来到釜山街头的蔡龙珠，目睹了竞争公司趁她不在时偷偷窃取啤酒的行为。 TF团队自成立以来第一次齐心协力地出动，一同抓捕盗窃者。 虽然顺利解决了问题，但看到自己离开后

情况变得岌岌可危的现场，蔡龙珠陷入了深深的思考。



正当蔡龙珠在独自整理思绪时，尹敏柱突然靠近，对方试图为她处理手上的小伤口处理，蔡龙珠却轻描淡写地拒绝了他。 但尹敏柱却坦言：「在我眼里，第一个看到的就是这些不知道什么时候受的伤，所以我希望你不要受伤。 我自己心里很难受。」蔡龙珠听到对方比自己更担心自己，感到不解，反问为什么心情不好，尹敏柱脑海中浮现出蔡龙珠至今展现的那些笑容。 想著她，心跳越发不可控制，即使此刻只有两人在一起，心脏也依然剧烈跳动。 最终尹敏柱确认了那悸动的来源，坚定地告诉自己：「是我的感情，没错，这就是我的心意。 」这一幕让观众的心也随之悸动不已。

逐渐对蔡龙珠敞开心扉的尹敏柱得知她是6年前拯救自己性命恩人的场景。 尹敏柱在意识到自己对蔡龙珠的感情后，选择不再隐藏心意，直接表达，这种主动的态度让观众倍感心动。 而两人之间揭晓的特别缘分，也让他们的关系迎来了新局面，令人对接下来的发展充满期待。

研讨会结束后，回到村里的尹敏柱发现等待他的竟是堆积如山的批发商名片。 自从啤酒节后，口碑迅速扩散，许多订单涌向「以我之名」。 虽然在研发新产品的同时担心是否能满足产量，但他对蔡龙珠保证会顺利生产啤酒的承诺却毫不怀疑。

然而竞争公司「白木」的干预导致总部下令，将TF团队新产品的上市周期从6个月缩短到3个月。 蔡龙珠想履行对尹敏柱的承诺，因此极力反对，但副总的说法——三个月内推出新产品可以更快振兴釜山分公司——令她陷入两难，因为她知道釜山的同事们正焦急等待她的决定。

通过吴赞辉（白成哲 饰）得知消息的尹敏柱和村民们同样感到不安。 蔡龙珠联系不上尹敏柱，只能亲自来到村里表示无法履行承诺并向他道歉，但尹敏柱只是冷淡地将她送走。 虽然对蔡龙珠违背承诺感到愤怒，但也能感受到她内心的痛苦，这让尹敏柱的心情更加复杂。



回到家的蔡龙珠开始怀疑TF团队内部有内鬼。 第二天当她看到方雅凛（申度贤 饰）前往副总办公室时，立刻将她拦下，并直接面见副总。 蔡龙珠警告副总不要再利用她的团队成员，然后离开办公室后找方雅凛单独谈话。

此时，尹敏柱与白谷里的村民正在与啤酒的生产量展开一场激烈的「战斗」。 在村民们纷纷累倒的情况下，尹敏柱独自奋战，就在他感到进退两难之时，蔡龙珠出现了，带领整个TF团队来到酿酒厂，并安抚批发商，承诺将在明天解决约定的供货量，将众人劝了回去。

结束繁重的工作后，尹敏柱邀请蔡龙珠到自己的二楼空间，这个从未让他人进入的私人领域让蔡龙珠也感到紧张。 空气中弥漫著微妙的尴尬，蔡龙珠试图缓解氛围，提到想要尹敏柱拍摄的自己的照片。 然而，尹敏柱随后的回应却带著调皮的表白意味：「对不起哦，我可不压抑我确定的事情。 因为我真的很喜欢这张照片。」这一句话让蔡龙珠瞬间僵住，呆在那里。 面对这略显大胆的告白，尹敏柱羞涩地逃离了现场，而掩盖不住笑意的蔡龙珠则让观众的心随之悸动。

与此同时，尹敏柱得知了一个意外的消息，他的父亲邀请了一位6年前救过他性命的恩人来家中做客。 能见到当年救命恩人让尹敏柱感到兴奋。 然而，当恩人现身时，走进家门的人竟然是蔡龙珠！两人见到对方时都露出了震惊的表情。 尹敏柱难以置信地向蔡龙珠靠近了一步，而蔡龙珠也同样感到不可思议。 这一命运般的揭晓，让观众更加期待这段特别缘分将如何影响两人的关系。



此外，《酒醉罗曼史》作为Viu Original剧集於11月4日起独家播出。

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