TXT秀彬健康出問題，將缺席年末行程&活動！官方：本人繼續活動意願強烈，但還是以恢復健康為優先

最新消息，Big Hit Music 透過 Weverse 發佈了關於人氣男團 TXT 成員崔秀彬將缺席年末活動行程的通知，引發了粉絲們的熱烈關注。

官方表示，秀彬最近出現健康狀況不佳的情況後前往醫院，醫療團隊建議他需要充分的休息和靜養。雖然本人想要活動的意願非常強烈，但在與成員們跟公司的討論過後，還是決定讓他暫時休息一段時間。



公司也表示會盡最大努力幫秀彬恢復健康，用健康的面貌與粉絲們見面，很抱歉讓大家擔心了。



【官方最新聲明全文】

大家好，這裡是 Big Hit Music。

我們想向各位說明關於 TOMORROW X TOGETHER 成員秀彬的未來活動消息。

秀彬最近因身體不適而前往醫院接受治療，經醫療團隊診斷後認為他需要充分的休息調養與恢復時間。

為了恢復秀彬的健康，也與所有成員討論了未來的活動。 秀彬本人想繼續活動的意志堅定，但我們覺得他最好按照醫療團隊的建議暫時專注於休息、改善健康狀況。

因此，很遺憾的秀彬將無法參加即將到來的活動，包括MAMA頒獎典禮、日本線下粉絲活動、ACT:PROMISE Encore in JAPAN巡演、上海粉絲簽名會以及其他年末活動與行程。在此向粉絲們道歉，並請求大家的諒解。

秀彬將專注於休息和維持日常生活，為了以最佳狀態回到粉絲們身邊。 公司也會盡最大努力支持秀彬，幫助他恢復健康，與大家見面。

謝謝大家。





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