TXT秀彬健康出问题，将缺席年末行程&活动！官方：本人继续活动意愿强烈，但还是以恢复健康为优先

最新消息，Big Hit Music 透过 Weverse 发布了关於人气男团 TXT 成员崔秀彬将缺席年末活动行程的通知，引发了粉丝们的热烈关注。

官方表示，秀彬最近出现健康状况不佳的情况后前往医院，医疗团队建议他需要充分的休息和静养。虽然本人想要活动的意愿非常强烈，但在与成员们跟公司的讨论过后，还是决定让他暂时休息一段时间。



公司也表示会尽最大努力帮秀彬恢复健康，用健康的面貌与粉丝们见面，很抱歉让大家担心了。



【官方最新声明全文】

大家好，这里是 Big Hit Music。

我们想向各位说明关於 TOMORROW X TOGETHER 成员秀彬的未来活动消息。

秀彬最近因身体不适而前往医院接受治疗，经医疗团队诊断后认为他需要充分的休息调养与恢复时间。

为了恢复秀彬的健康，也与所有成员讨论了未来的活动。 秀彬本人想继续活动的意志坚定，但我们觉得他最好按照医疗团队的建议暂时专注於休息、改善健康状况。

因此，很遗憾的秀彬将无法参加即将到来的活动，包括MAMA颁奖典礼、日本线下粉丝活动、ACT:PROMISE Encore in JAPAN巡演、上海粉丝签名会以及其他年末活动与行程。在此向粉丝们道歉，并请求大家的谅解。

秀彬将专注於休息和维持日常生活，为了以最佳状态回到粉丝们身边。 公司也会尽最大努力支持秀彬，帮助他恢复健康，与大家见面。

谢谢大家。





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