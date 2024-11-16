李昇基言論再惹怒韓網友：我和老婆是獨立的家庭！網友：從未想過他的形象能跌到這個地步

歌手兼演員李昇基自從和李多寅交往、結婚以來，韓國本土口碑持續下降，海外演唱會不賣座，被廣大網友可惜地表示他被有詐騙前科的岳家所連累。

最近因為出演了電影《大家庭》而出席官方發佈會的李昇基再次公開回應岳家爭議。 早前由於岳父、演員甄美里的丈夫A某涉及股價操縱的爭議，李昇基曾暗示將對相關惡評採取法律行動。 現場也有記者就此事進行了提問。



李昇基表示：「『家人沒有過錯』這句話似乎引起了誤解，我一直強調的是『岳家的事是岳家的事』，婚後我和我妻子已經組建了獨立的家庭，關於這部份，再多加說明似乎不太合適，今後我會更加謹慎行事。」



李昇基於去年4月與甄美里的女兒、演員李多寅結婚，並在今年2月迎來了女兒的出生。 在李昇基和李多寅的婚禮臨近之際，甄美里的再婚丈夫A某過去涉及股價操縱事件的嫌疑再次被提及。對此甄美里方面在去年2月通過法律代理人表示，甄美里夫婦與股價操縱事件完全無關，並強調會對散布虛假信息的人採取法律行動。 此外李昇基方面的經紀公司也強調「這些事情都發生在李昇基結婚之前，是家人應該解決的問題。 懇請大家為了李昇基，不要牽扯家人」。



李昇基在發佈會上的言論，韓網上再掀議論，不少網友表示：「獨立的家庭？ 獨立什麼？ 你們斷絕關係了嗎？」、「你和岳家不來往了嗎？ 獨立什麼啊，這種始終如一的態度又是什麼」、「完全不相信這位的形象竟然跌到這種地步，我以為他會一直維持正直好青年的人設呢」、「被害者家庭才不管你獨立不獨立呢，人家只能貧窮地活著」、「婚姻是你的私事，但是明知道對方靠着犯罪掙來的錢過著奢華生活，還硬要結婚，而且你還是個藝人，不應該退圈嗎？？ 這才是你守護你老婆的方法啊。 以後不管你演什麼作品都會一直被提到相關話題，其他合作的演員又有什麼錯呢？」、「恕我不能理解他的言論，我一直以為他是個聰明的藝人，很懂人情世故呢，沒想到啊」、「嗯？？ 獨立的家庭？ 和岳家斷絕來往了？ 你老婆不回家看父母，也不和姊姊來往了？ 可是你老婆靠著家裡的錢長大的，如果不離婚的話，很難斷絕關係喔」等。

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