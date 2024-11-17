崔敏煥前妻律喜重爭子女撫養權！律師卻說：很難成功

前女團LABOUM成員律喜日前爆料與前夫FTIsland鼓手崔珉煥真正的離婚原因，他不僅在外面花天酒地，而且還找小姐出軌，消息一出即刻引爆爭議。

律喜當初離婚的時候是淨身出戶，孩子的撫養權歸男方所有。 最近律喜正式向首爾家庭法院提交申請，打算重新爭取孩子的撫養權，同時要求分割財產以及索要贍養費。



近日YTN廣播電臺的《趙仁燮律師的諮詢室》節目中就此事作出了討論。 律師金素妍（音譯）解釋道：「雖然《民法》規定要在離婚時就確定好子女的監護權和撫養權人，但如果為子女的福利，是可以進行更改的。」而財產分割也可以在離婚後兩年內申請，律喜和崔敏煥在協議離婚時，曾口頭約定由崔敏煥擁有監護權和撫養權，律喜無需支付撫養費。 金律師指出：「如果確實有財產分割為0元的口頭協定，這對律喜不利，可能不會被更改。 不過撫養權是為了子女的福祉而設的，因此即便已經達成協定，也可根據事由進行更改。」



對於撫養權重新調整的可能性，金律師表示：「目前尚不清楚能否更改，因為法院通常傾向於維持孩子當前的成長環境。」趙律師補充道：「雖然有報導指出變更撫養權的可能性，但從專業律師的角度看，當時的協議離婚已經確定由父親方獲得監護和撫養權，法院也會重視父母的撫養意願。 在協議離婚時選擇放棄這部份權利，可能對律喜不利。」他進一步指出：「法院在決定監護權和撫養權人時，會關注是否能維持孩子的成長環境，即法律上的『持續性原則』，孩子似乎一直在崔敏煥父母家生活至今，目前由祖母作為輔助撫養者繼續撫養孩子，並且在經濟上似乎沒有問題。 因此，從我的角度看，調整監護權和撫養權可能並不容易。」



關於「孩子的意願」，由於他們尚處學齡前階段，很難影響最終的判決。 不過，崔敏煥的性交易嫌疑可能會對撫養權變更的訴訟產生影響。 金律師指出：「如果崔敏煥被定罪，因涉及性犯罪，這將影響撫養權的判決，因為這些都關係到子女。 這部份對律喜有利，但單憑性交易一項並不足以完全決定監護和撫養權，仍需觀望事態的發展。」

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