崔敏焕前妻律喜重争子女抚养权！律师却说：很难成功

前女团LABOUM成员律喜日前爆料与前夫FTIsland鼓手崔珉焕真正的离婚原因，他不仅在外面花天酒地，而且还找小姐出轨，消息一出即刻引爆争议。

律喜当初离婚的时候是净身出户，孩子的抚养权归男方所有。 最近律喜正式向首尔家庭法院提交申请，打算重新争取孩子的抚养权，同时要求分割财产以及索要赡养费。



近日YTN广播电台的《赵仁燮律师的谘询室》节目中就此事作出了讨论。 律师金素妍（音译）解释道：「虽然《民法》规定要在离婚时就确定好子女的监护权和抚养权人，但如果为子女的福利，是可以进行更改的。」而财产分割也可以在离婚后两年内申请，律喜和崔敏焕在协议离婚时，曾口头约定由崔敏焕拥有监护权和抚养权，律喜无需支付抚养费。 金律师指出：「如果确实有财产分割为0元的口头协定，这对律喜不利，可能不会被更改。 不过抚养权是为了子女的福祉而设的，因此即便已经达成协定，也可根据事由进行更改。」



对於抚养权重新调整的可能性，金律师表示：「目前尚不清楚能否更改，因为法院通常倾向於维持孩子当前的成长环境。」赵律师补充道：「虽然有报导指出变更抚养权的可能性，但从专业律师的角度看，当时的协议离婚已经确定由父亲方获得监护和抚养权，法院也会重视父母的抚养意愿。 在协议离婚时选择放弃这部份权利，可能对律喜不利。」他进一步指出：「法院在决定监护权和抚养权人时，会关注是否能维持孩子的成长环境，即法律上的『持续性原则』，孩子似乎一直在崔敏焕父母家生活至今，目前由祖母作为辅助抚养者继续抚养孩子，并且在经济上似乎没有问题。 因此，从我的角度看，调整监护权和抚养权可能并不容易。」



关於「孩子的意愿」，由於他们尚处学龄前阶段，很难影响最终的判决。 不过，崔敏焕的性交易嫌疑可能会对抚养权变更的诉讼产生影响。 金律师指出：「如果崔敏焕被定罪，因涉及性犯罪，这将影响抚养权的判决，因为这些都关系到子女。 这部份对律喜有利，但单凭性交易一项并不足以完全决定监护和抚养权，仍需观望事态的发展。」

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