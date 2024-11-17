《魷魚遊戲2》導演黃東赫：沒想過用T.O.P會引發這麼大爭議，希望觀眾看過劇之後再判斷

全球觀眾期盼《魷魚遊戲2》定檔12月正式與觀眾們見面，從第二季的選角陣容公開開始，關於新增演員BIGBANG前成員T.O.P（崔勝鉉）的爭議就沒斷過，直到開播之際都鬧得沸沸揚揚。 最近導演黃東赫就《魷魚遊戲2》演員選角問題發表了立場。

前段時間，《魷魚遊戲》第二季記者會在首爾鐘路區的首爾四季酒店舉行，導演黃東赫和製片人金智妍出席了活動。 《魷魚遊戲》自2021年第一季上映后，該劇在Netflix上創下了歷史觀看時長第一的記錄，並成為首部獲得艾美獎的韓國作品，享有全球性的超高人氣。 《魷魚遊戲》第二季將於12月26日播出，第三季也計畫在2025年推出。



對於《魷魚遊戲2》起用因吸食大麻而引發爭議的T.O.P，黃東赫導演表示：「我沒想到會引發這麼大的爭議。 也不確定我的判斷是否正確，但當時已有了（對他的罪行的）判決，因此覺得可以接受。 雖然他曾引發社會爭議，但也有許多這樣的藝人重新復出。 我當時覺得沒問題，但現在也在思考我的想法可能有誤。」

黃東赫導演還提到他進行了嚴格的審核：「我親自面試了他，還做了劇本練習。 T.O.P展現出了很強的才能。 儘管引發了爭議，但更換演員很困難。 我們會用最終的作品來證明選擇是否合適。 希望大家在觀看作品後再做判斷。」他還強調這不是一個輕鬆的決定，懇請觀眾耐心等待。



關於所謂的「因私交選角」爭議，黃東赫導演表示非常冤枉：「從我開始拍攝作品以來，從未因私交選角。 若按私交來選角，往往會後悔。 在《魷魚遊戲》中，我選的是最合適的演員，而不是按人情關係選的，所謂『私交選角』是極大的誤解。」



《魷魚遊戲》第二季將在李政宰、李炳憲、魏嘏雋、孔劉等與原有陣容上，新增任時完、姜河那、朴圭瑛、李陣鬱、朴成勛、梁東根、李到晛、崔勝鉉、曺柔理、元智安等新面孔。

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