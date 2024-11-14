据传是他牵线宋再临演《拥月》！「阳明君」丁一宇悼念「云」：对不起，我们再见吧

昨晚（13日）韩国时间约11时，丁一宇IG限时动态发了几行文字悼念12日离开人世的宋再临。

「哥，在那里要幸福。对不起，我们再见吧。」丁一宇留下。也许是因为走得太突然，丁一宇和‎朴呼山、洪锡天、李伊‎不约而同都喊了「对不起」表达歉疚与不舍。



可以称上「国民电视剧」、拥高达42%收视率的《拥抱太阳的月亮》（2012），是宋再临演艺成名之作，当年27岁的他，生涯开始演戏仅仅三年。他在《拥月》里饰演男主角君王李暄（金秀贤 饰）的忠心护卫「金齐云」，和丁一宇饰演的李暄王兄「阳明君」是好兄弟。



▼《拥抱太阳的月亮》经典画面



宋再临和丁一宇前一年其实已合作过，宋再临在丁一宇主演的《花美男拉面店》中饰演丁一宇同学兼好友，加上《拥月》，两人连两档都演了死档。更难能可贵的是，据说是丁一宇积极向《拥月》剧组推荐，宋再临才获选「金齐云」，也缴出好表现走红。

▼《花美男拉面店》两人同框画面，丁一宇左手边即为宋再临



两人因《拥月》和金秀贤结下友谊，剧终后还曾相约来场旅行，只可惜都大红的三人实在挪不出共同的空档，只有传传讯息联络彼此，后来便较少有三人同聚的消息了，遗憾如今天人永隔。



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