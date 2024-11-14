秀英哀悼宋再臨，年初才合作話劇《Wife》、上節目聊之間緣分，劇組短時間痛失第二名演員

39歲已故的宋再臨將在今（14）日午時出殯，年初才和他合演《Wife》的秀英（少女時代成員），凌晨在IG限時動態發布宋再臨照片悼念。

「歐巴就像自己一樣開朗吧，一定要好好過。」秀英發的宋再臨照片，似乎是《Wife》慶功時的照片，宋再臨頭戴王冠熱情唱卡拉OK。凌晨發照片或許是去過了宋再臨靈堂而有感而發。



回顧《Wife》，《Wife》為英國劇作家Samuel Adamson 2019年作品，以知名挪威劇作家亨利易卜生（Henrik Ibsen）的劇作《玩偶之家》結局最為開端，時空貫穿1959年到2046年，用四個年代講述女性與性少數者（LGBTQ+族群）的生活，及外界對性少數者的態度變化。



《Wife》是秀英也是宋再臨首次挑戰話劇之作，兩人還要分飾兩角並扮演同志角色。《Wife》隱含「尋找自我」的意涵，秀英寫下的「歐巴就像自己一樣開朗吧」是否啟發於此呢？而宋再臨演出期間曾受媒體訪問，他體認到劇情想傳達的最大訊息是「愛」與「做自己」，且「性別是由心理狀態所決定」，表示作品讓自己成長、有了身而為人不同的思考方向。



▼宋再臨IG限時動態發過後台照，洪錫天義氣前往觀看並和他、秀英與鄭雄仁合照



송재림 배우 인스타 스토리 최수영 pic.twitter.com/BmpE9J0w6G — 화수은화 (@SNSD_0805) January 12, 2024

秀英和宋再臨還有其他緣分，兩人一同到綜藝《屋塔房的問題兒童們》宣傳《Wife》時，秀英便透露兩個人同公司（按：當時是Saram娛樂，宋再臨過世前已換經紀公司），擦身而過的時候有打過招呼，這次合作才發現兩人還住同一街區，且都是中央大學校友，秀英09級戲劇系畢業，宋再臨03級資訊學系肄業。



主持人金鍾國好奇兩人有沒有一起搭車回家過，秀英說有，爆料宋再臨摩托車沒電的時候，她送他回家過幾次，還有一次是她騎宋再臨的摩托車載他。兩人在節目上還有其它有趣互動，當宋再臨解釋自己‎勉勵考生的金句是什麼意思時，秀英一臉懷疑被主持人鄭亨敦抓到，顯見和宋再臨很熟才敢這樣開玩笑XD。



▼節目影片，此節目也成為宋再臨少數上過的綜藝之一



順帶一提，同樣是《Wife》主演群的‎朴志雅今年9月因腦梗塞去世，當時秀英也用較樂觀的方式哀悼，寫下：「我們溫暖又幸福的冬天，謝謝Nora（角色名）！」《Wife》雖然已落幕，但短時間痛失兩名演員，成了朴志雅和宋再臨的話劇遺作，令人遺憾。



▼回顧《Wife》排練現場與實際演出精華



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞