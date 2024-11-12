【韓網熱門】朴寶英粉絲：「作為姐姐深愛的森林裡的一棵樹，真的很開心」

朴寶英在直播中讀粉絲來信：「演員和粉絲之間的關係就像這樣，姐姐是看著整片森林的人，而我是森林中的一棵樹。 姐姐或許無法認識森林裡的每一棵樹，但我知道，姐姐是真心熱愛這片森林。 而我，很開心成為姐姐所愛的這片森林裡的一棵樹。」
「我希望一直留在這裡。 我會看著姐姐，因為姐姐而沐浴陽光、吸收雨露，並為姐姐的幸福祈禱。 成為森林裡的一棵樹，過著愛慕天空的生活，怎麼會不燦爛呢？」
朴寶英感動到眼眶發紅、躲去鏡頭外面擦拭眼淚，驚呼「寫得太好了吧！」「這是怎麼回事呀... 怎麼可能不哭呢？」
보영언니 팬 편지 읽다 우는데 내용이 진짜 문학소녀 그자체임— (@pbyzip) November 10, 2024
배우와 팬의 관계는 이를테면 그런거라고 생각해요. 언니는 숲을 보고 저는 그 숲속의 나무 한 그루인 거예요.언니가 숲에 있는 나무 한그루 한그루를 전부 알지는 못할 테지만 숲을 분명하게 사랑하고 있다는 걸 저는 알아요. 언니 저는… pic.twitter.com/nLhXE9E21Q
韓國網友評論：
1. 太感動了ᅲᅲᅲᅲ
2. 怎麼回事，我怎麼也哭了
3. 這位粉絲完全是文學少女ᅲᅲᅲ表達能力太棒了
4. 浪漫到不行
5. 真的是好美的文字，好帥氣ᅮᅮ
6. 有什麼樣的藝人就有什麼樣的粉絲
7. 然後播放了崔玉瑞（최유리）的歌《森林》，真的太好哭ᅲᅲ
8. 這已經不僅是粉絲來信，是求婚吧...
9. 羨慕她能用如此美麗的文字表達出對本命的心意
10. 真的是純愛中的純愛
11. 追星人都懂那種感情ᅲᅲᅲᅲ我也要成為一棵根係牢固的樹
12. 朴寶英躲去鏡頭外面偷偷抹眼淚，又好笑又可愛呢
13. 完全說出我的心聲，好希望各位本命們知道，粉絲們為他應援的心意就是這樣啊
出處：https://theqoo.net/hot/3480736340
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