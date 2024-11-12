【韓網熱門】朴寶英粉絲：「作為姐姐深愛的森林裡的一棵樹，真的很開心」

朴寶英在直播中讀粉絲來信：「演員和粉絲之間的關係就像這樣，姐姐是看著整片森林的人，而我是森林中的一棵樹。 姐姐或許無法認識森林裡的每一棵樹，但我知道，姐姐是真心熱愛這片森林。 而我，很開心成為姐姐所愛的這片森林裡的一棵樹。」

「我希望一直留在這裡。 我會看著姐姐，因為姐姐而沐浴陽光、吸收雨露，並為姐姐的幸福祈禱。 成為森林裡的一棵樹，過著愛慕天空的生活，怎麼會不燦爛呢？」

朴寶英感動到眼眶發紅、躲去鏡頭外面擦拭眼淚，驚呼「寫得太好了吧！」「這是怎麼回事呀... 怎麼可能不哭呢？」



보영언니 팬 편지 읽다 우는데 내용이 진짜 문학소녀 그자체임



배우와 팬의 관계는 이를테면 그런거라고 생각해요. 언니는 숲을 보고 저는 그 숲속의 나무 한 그루인 거예요.언니가 숲에 있는 나무 한그루 한그루를 전부 알지는 못할 테지만 숲을 분명하게 사랑하고 있다는 걸 저는 알아요. 언니 저는… pic.twitter.com/nLhXE9E21Q — (@pbyzip) November 10, 2024

韓國網友評論：

1. 太感動了ᅲᅲᅲᅲ

2. 怎麼回事，我怎麼也哭了

3. 這位粉絲完全是文學少女ᅲᅲᅲ表達能力太棒了

4. 浪漫到不行

5. 真的是好美的文字，好帥氣ᅮᅮ

6. 有什麼樣的藝人就有什麼樣的粉絲

7. 然後播放了崔玉瑞（최유리）的歌《森林》，真的太好哭ᅲᅲ

8. 這已經不僅是粉絲來信，是求婚吧...

9. 羨慕她能用如此美麗的文字表達出對本命的心意

10. 真的是純愛中的純愛

11. 追星人都懂那種感情ᅲᅲᅲᅲ我也要成為一棵根係牢固的樹

12. 朴寶英躲去鏡頭外面偷偷抹眼淚，又好笑又可愛呢

13. 完全說出我的心聲，好希望各位本命們知道，粉絲們為他應援的心意就是這樣啊

出處：https://theqoo.net/hot/3480736340

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