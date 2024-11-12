【韓網熱門】朴寶英粉絲：「作為姐姐深愛的森林裡的一棵樹，真的很開心」
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【韓網熱門】朴寶英粉絲：「作為姐姐深愛的森林裡的一棵樹，真的很開心」

明星   2024年11月12日   星期二14:57   Sani  

（封面圖源：朴寶英直播截圖）

朴寶英在直播中讀粉絲來信：「演員和粉絲之間的關係就像這樣，姐姐是看著整片森林的人，而我是森林中的一棵樹。 姐姐或許無法認識森林裡的每一棵樹，但我知道，姐姐是真心熱愛這片森林。 而我，很開心成為姐姐所愛的這片森林裡的一棵樹。」

「我希望一直留在這裡。 我會看著姐姐，因為姐姐而沐浴陽光、吸收雨露，並為姐姐的幸福祈禱。 成為森林裡的一棵樹，過著愛慕天空的生活，怎麼會不燦爛呢？」

朴寶英感動到眼眶發紅、躲去鏡頭外面擦拭眼淚，驚呼「寫得太好了吧！」「這是怎麼回事呀... 怎麼可能不哭呢？」

韓國網友評論：
1. 太感動了ᅲᅲᅲᅲ
2. 怎麼回事，我怎麼也哭了
3. 這位粉絲完全是文學少女ᅲᅲᅲ表達能力太棒了
4. 浪漫到不行
5. 真的是好美的文字，好帥氣ᅮᅮ
6. 有什麼樣的藝人就有什麼樣的粉絲
7. 然後播放了崔玉瑞（최유리）的歌《森林》，真的太好哭ᅲᅲ
8. 這已經不僅是粉絲來信，是求婚吧...
9. 羨慕她能用如此美麗的文字表達出對本命的心意
10. 真的是純愛中的純愛
11. 追星人都懂那種感情ᅲᅲᅲᅲ我也要成為一棵根係牢固的樹
12. 朴寶英躲去鏡頭外面偷偷抹眼淚，又好笑又可愛呢
13. 完全說出我的心聲，好希望各位本命們知道，粉絲們為他應援的心意就是這樣啊

出處：https://theqoo.net/hot/3480736340
圖源：

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