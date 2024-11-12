金光洙澄清沒打過金鍾國！撇清是Turbo更早公司代表的事，稱金鍾國曾道歉造成誤會

現POCKETDOL STUDIO代表金光洙（金光秀），是韓國演藝圈惡名昭彰的唱片製作人，捧紅許多歌手但也成為許多歌手的夢魘，最大爭議就是傳言他會對Turbo（金鐘國、Mikey、金正男）施暴並找黑道威脅，再者就是未妥善處理T-ara霸凌疑雲。

*相關報導回顧：‎〈金光洙談T-ara霸凌疑雲，後悔阻止關鍵證據曝光！花英反駁：被打罵是事實，有證據〉‎

Turbo在公司被施暴是怎麼回事？Turbo成員都公開指控公司Star Music黑道作為，金正男曾說代表會丟菸灰缸、砸椅子，如果和隊友金鍾國逃跑就會有黑道人士追打，Mikey則說代表曾將金鍾國拖到地下室毆打，他聽見各種東西碎裂的聲音和碰撞聲。再者，成員們正當紅卻沒收到該有的收益，金鍾國離開公司單飛後更被恐嚇，被封殺以至於很難收到歌曲。犯下這些惡行的人直指Star Music代表金光洙、共同代表權勝植以及當時的經紀人白昌洙（現經紀公司C-Jes代表）。



金光洙登上節目《出發吧GO 3》，洪賢姬表示看他很和善不像會動用暴力，戰戰兢兢問他是不是真的打了Tubro，安貞桓則說：「不論誰來看，金鍾國應該都會打贏吧？」安貞桓這句話其實有些問題，Turbo 1995年19歲時出道，起初身材還沒那麼壯碩，按照他後來透露的健身年齡，應是出道3、4年後才開始健身1990年代末開始健身，他親自說過是為了改善腰痛才健身，但曾有傳聞他是為了抵抗被公司暴力相向才開始健身防禦。



回到節目，金光洙解釋公司旗下本來只有曹成模和M TO M兩組藝人，Turbo是因為併購其他唱片公司併而擁有的，澄清Turbo遭施暴是他們和原本的公司代表所發生的事，「只因為隸屬我們公司所屬旗下，就好像是我施暴一樣」。他還透露前幾年和金鍾國見面了，金鍾國還向他道歉造成了誤會。



和他對T-ara霸凌疑雲的懊悔一樣，網友大多不相信他的說法，畢竟傳出他「傷害過」的旗下藝人可不止Turbo，雖然不是暴力問題，但他壓榨旗下藝人、和旗下藝人鬧合約糾紛的「事蹟」好幾樁。許多人懷疑電視台MBN為何讓這種人上節目、為何幫他洗白，也有少數網友替金光洙澄清施暴的一直以來都是權勝植而非金光洙。

▼節目片段與網友留言



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