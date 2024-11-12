SUPER JUNIOR-L.S.S.台湾跨年确定新北压轴！提早分享：今年在台度过了很多幸福时光

SUPER JUNIOR利特上周开直播和粉丝E.L.F.聊天、细数接下来行程，意外「暴雷」将会在台湾跨年，隔天桃园市议会也有议员提到SUPER JUNIOR成员们来台跨年的各种传闻，包括小分队L.S.S. （利特、神童、始源）要在桃园跨年。然而，L.S.S.应是「落脚」新北市，新北市政府今(12)日正式宣布！

*相关报导回顾：

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台湾新北市政府宣布年度盛事「闪耀新北1314跨河烟火」将於12月31日在淡水渔人码头、海关码头、八里左岸举行，活动场域横跨淡水与八里两岸，是全台湾唯一的「跨河盛宴」，而压轴卡司就是E.L.F.众所期盼的SUPER JUNIOR－L.S.S.！还是独家开唱！



新北市政府透露成员们对於成军后首场跨年活动献给新北相当期待，提早分享了新年新希望并感谢E.L.F.们一直以来的支持：「2024年我们在台湾度过了很多幸福的时光，我们也非常开心。明年2025年是SUPER JUNIOR出道的20周年，希望也可以来到台湾，经常和大家见面。祝大家新年快乐！」没错，SUPER JUNIOR正是今年来台次数数一数二的韩星，L.S.S. 4月也曾来台举行巡回演唱会压轴场。



顺待一提，利特直播提到的台湾活动还有一个尚未公开，仅说是记者会，目前尚未知内容为何。E.L.F.应该也很期待其他SUPER JUNIOR成员来台跨年的传闻能一一证实！

*其他韩星来台跨年消息：

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