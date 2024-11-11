金光洙谈T-ara霸凌疑云，后悔阻止关键证据曝光！花英反驳：被打骂是事实，有证据

现POCKETDOL STUDIO（前身MBK娱乐，前前身Core Contents Media）代表金光洙（又译金光秀），曾一手捧红Turbo、SG Wannabe、T-ara等歌手，是韩国歌谣界一大人物，但也是歌谣界一大争议人物。近日他登上洪贤姬与安贞桓主持的《出发吧GO》澄清各种关於自己的谣言，包括知名的「T-ara霸凌事件」。

众所皆知T-ara 2012年爆出成员排挤2010年加入的新成员花英（和荣，柳和荣），起因是成员们在Twitter上讽刺脚受伤的花英「不够有意志」上台演出，让她们得短时间在少了她的情况下重新排舞。没多久公司宣布花英退团，但仅说明她态度有问题，让外界更相信花英遭受霸凌。2017年花英与当时同公司的双胞胎姐姐孝英（孝荣，柳孝荣，男女共学与5dolls成员）一同上节目谈到当年事件声泪俱下，后来当年的工作人员曝光孝英曾用kakao Talk威胁T-ara忙内成员雅凛，才让事情反转。



*相关报导回顾：‎〈排挤说有内情！ T-ara前工作人员曝花英姐妹扮无辜玩「受害者Cosplay」〉‎



金光洙坦言「T-ara事件」让他跌入深渊，他娓娓道来来龙去脉，表示当初花英在音乐节目扭伤了脚，隔天看到她前往日本演唱会在机场拄著拐杖时，相当惊讶地打电话询问经纪人，经纪人表示花英伤到韧带但没有骨折，他随即指示让花英退出此次演出。少了花英，其他成员得重新练20多首歌曲，但他没想到的是，花英打著石膏上台唱了一首歌，表现还不错，他也称赞她了。不过，其他成员要求花英应该向她们道歉，但他认为花英父母都一起来到日本看演出了，不想让花英父母难堪，打算回韩国再说，结果就发生了孝英用kakao Talk传讯息威胁雅凛之事。



金光洙表示看到讯息的时候又惊愕又生气，把花英孝英姐妹都叫来，亲手撕掉花英的合约「无条件解约」，让她想去哪就去哪。当时成员父母们曾找上公司讨论是否要开记者会公开kakao Talk内容，不过他说了一句「那么那位朋友（花英）的人生怎么办？」便没公开，也认为T-ara行得正坐得直，可以继续活动，结果反到造成自己遭殃。外界骂T-ara也骂他，即便如此他还是鼓励T-ara「你们没做错，要继续活动，一切由我承担」。



金光洙哽咽落泪坦言很后悔，透露T-ara成员们到现在还会邀请他到生日派对，看见她们的时候最为后悔，后悔当初的判断毁了孩子们的人生。



看完节目，网友留言大部分嗤之以鼻，批评金光洙装善良、想洗白，原因是他在演艺圈「恶名昭彰」，除了T-ara事件还有虐待Turbo金钟国、旗下当红团体SG Wannabe与SeeYa分帐不明……等等「事迹」，节目里也突然澄清没打过金钟国，说金钟国也为误会向他道过歉。有则留言直言金光洙对待其他艺人都是紧抓著不放、想走也不让对方走，怎么可能花英一出事就无条件解约。

▼节目影片（T-ara相关内容已定位8:32）



对於霸凌事件重新被提起，当事人花英在IG长文反驳，重申自己是霸凌受害者、有相关资料可证实。她说明自己身为新成员不仅被打还遭受许多恶言恶语，日本的表演是她拜托理事至少让她唱一首歌，理由是觉得太对不起成员，而对外界传她装受伤跑去做美甲一事，她解释T-ara在日本活动时本来就会在饭店做美甲，是因为指甲断掉才会在上台前做护理，并非满足自己欲望。



她还反过来指控金光洙代表当时要她对事件三缄其口，否则会一起解除姐姐孝英的合约，「只有20岁的我认为照做是最好的，结果连道歉都没收到就退出了，到现在为止三缄其口了12年」。

▼花英Po文



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