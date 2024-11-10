人氣綜藝《我家的熊孩子》時隔4年來台灣拍攝！金鍾國、SJ希澈等人帶媽媽來玩

在韓國收視長期都能破10%的人氣觀察性綜藝節目《我家的熊孩子》，今晚將播出最新一集EP.417，熊孩子們帶媽媽來台灣玩啦！

《我家的熊孩子》今年5、6月播出的EP.395、396，熊孩子金鍾國、Super Junior（SJ）希澈、許卿煥與李東健四名熊孩子曾帶爸爸一同到‎〈日本福岡展開「父仇者聯盟之旅」〉‎，沒想到反響不錯，製作單位加緊推出帶媽媽出去玩的版本，來場「復仇者母親聯盟之旅」。



上月下旬即有不少台灣民眾目擊希澈與金鍾國等人帶媽媽來台灣玩，一看就是在拍攝《我家的熊孩子》，其實更早希澈在《認識的哥哥》就暴雷了，說自己要來台灣玩。而這不是《我家的熊孩子》第一次來台灣拍攝了，四年前金鍾國和Haha、梁世燦一起來，或許有觀眾還歷歷在目。另外，希澈今年4月曾跟隨SJ小分隊L.S.S.來台灣，表示想看隊友演出、也很久沒來台灣了，這是短短半年再次來台。

*過往報導回顧：

‎〈金鍾國、HAHA、梁世燦日前來台灣吃了鐵板牛排！三人也不停地發出各種讚嘆聲表示好吃！〉‎



‎〈「台灣好久不見！」Super Junior希澈睽違6年來台入境先高呼，讚台灣啤酒好喝〉‎



預告片，《熊孩子》首度邀請爸爸們坐在棚內看影片，熊孩子和媽媽們從坐車到實際觀光都度過溫馨時光，相較和父親的旅行都是孩子在爆料爸爸的事，氣氛很不一樣XD。「畫風」一轉，入夜後竟換媽媽們爆料爸爸們的事了！無論如何都是爸爸受傷啊XDDD。大家開講真心話後，許卿煥媽媽透露自己曾和許卿煥大吵，李東健也說了自己的心聲……



預告片僅能看見他們到了新北平溪十分老街放天燈，不曉得還到哪裡玩了呢？



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