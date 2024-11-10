NANA首次公開除刺青影片，坦言「比當時痛5倍」！纏繃帶試新衣，神態超淡定

演員NANA近日在個人YT頻道更新一支vlog，記錄了她逐漸洗掉紋身的過程，即便比刺青時更痛5倍，仍忍住一聲不吭。

NANA透露從開始除刺青到現在已有一年，表示本來應該敷麻藥兩小時後再操作，但今天沒有時間，直接就上了...！NANA全程忍痛沒有發出聲音，在護理師幫忙塗藥膏和包裹繃帶時，還感謝說處理的很好、沒有留下痕跡。



護理師問拍寫真時會否用PS抹掉刺青，NANA表示有時會，有時就直接留著。



NANA的手、腳、肩、頸多處包著繃帶，就這樣來到試衣服的工作室。 工作人員問她為何要洗掉，NANA說是媽媽的要求，還透露洗掉刺青比當初刺的時候痛5倍，語氣十分淡然。



第二天NANA有拍寫真的工作，一早起來給寵物貓拍照、吃了心愛的巴西莓果碗當早餐，隨後來到工作室，因為沒提前講就燙了頭發，讓髮型師一陣驚訝。

NANA看到自己的照片後，感慨道果然還是不應該吃飯，因為即便現實裡看起來很累，但拍照就是會比較好看... 這次的妝容頗為高難度，多虧有NANA無可挑剔的容貌完美消化：



NANA第一次因刺青引起關注是在2022年9月，當時她出席電影《自白》發佈會，全身多個部位出現蜘蛛網、毒蛇、蝙蝠俠、線條、數字等奇異的刺青。因為數量太多太突然，大家一開始還以為是貼紙，得知是貨真價實的刺青後，紛紛感到好奇和擔憂。



영화 ‘자백’ 제작보고회에 타투 분장하고 참석한 나나 pic.twitter.com/1bnLEv7mVF — 토성계 (@summeronsaturn) September 20, 2022

隔年8月，NANA做客網綜《趙賢雅的星期四之夜》時首次透露刺青原因，稱有段時間心情很沉重，刺青是她發洩感情的唯一方式。 一開始NANA母親也同意，後來看到NANA心情好轉、狀態平穩，母親便建議她洗掉。 NANA說媽媽明白她需要什麼、讓她去做想做的事，如今回想起來感覺自己像個傻瓜。



最近NANA出席活動時，能明顯看到各個部位的刺青都越來越淡，逐漸消失。





隨著刺青被洗掉、傷口結痂癒合，希望曾經令NANA痛苦的事和記憶也一起消失吧~





▽NANA除刺青vlog：



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