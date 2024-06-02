《熊孩子》父子旅行要笑死！金鍾國大爆父母「只是沒離婚」，爸爸爆媽媽到現在還會訓斥舅舅

《我家的熊孩子》上月26日播出的最新一集EP.395「父仇者聯盟之旅」，金鍾國、李東健、許卿煥與希澈共四對父子完全拋開媽媽們赴日本福岡出遊。由於媽媽都不在，變成父子大講媽媽壞話的時機XD。

從到達日本後坐上遊覽車那刻便開始，希澈提醒大家要向媽媽們報平安，卿煥爸爸和希澈爸爸都打了，而東健爸爸竟說自己不能主動打給東健媽媽：「我們主動打電話會被罵的！只能在東健媽媽願意時才能打電話。」金鍾國則說：「我們根本沒想過要打電話，我們不做這些事的，（父母）只是沒離婚而已。」金鍾國自己笑得很開心，希澈都替他擔心，棚內看著一切的鍾國媽媽只能說：「真是丟臉死了。」



請爸爸們揭曉自己為妻子取的電話連絡人名稱，同樣爆笑連連：

希澈爸設定希澈媽→我的愛♥金順子

（希澈媽設定希澈爸→我的愛）

東健爸設定東健媽→我們家

（東健爸設定東健媽→李守宰）

卿煥爸設定卿煥媽→中殿（原本：妻）

（卿煥媽設定卿煥爸→心愛的爸爸）

鍾國爸設定鍾國媽→孩子的媽

（鍾國爸設定鍾國媽→父親）

就東健父母和鍾國父母最不輕易說「愛」，看著希澈媽媽和卿煥媽媽，鍾國媽媽說：「可能你們才70多歲吧，還想情情愛愛的嗎？」



聊到以前小時候被媽媽打的印象，李東健默默的暗示媽媽沒打過自己，倒是爸爸打了自己，爸爸全然不記得；金鍾國繪聲繪影地說媽媽常常打了他，過一陣子後又「啌、啌、啌」地走過來打人，希澈發現鍾國爸爸聽故事笑得很開心，鍾國爸爸便加碼爆料鍾國媽媽是長女、「完全是軍紀班長」，到現在還會對自己弟弟妹妹（鍾國舅舅和阿姨）「說不堪入耳的話」，鍾國附和：「到現在還會罵舅舅『你這個臭小子』！」鍾國媽媽看著這些片段想阻止也沒轍，笑著坦承一切是事實XDDD。



雖然孩子們父母吵吵鬧鬧大半輩子，但爸爸們都說人生重來還是想和媽媽們結婚啊！卿煥爸爸和鍾國爸爸都老實地說讓妻子受苦了，重來的話希望讓她們少受些苦。搞笑的是，鍾國媽媽婉拒鍾國爸爸，東健爸爸則誠實地說不曉得東健媽媽願不願意：「畢竟是她本人意願。」東健媽媽隔著螢幕回答：「怕後患，還是要說『會』才行。」



▼相關爆笑片段（香港觀眾可上黃Viu收看完整節目）



▼《我家的熊孩子》今晚會播出「父仇者聯盟之旅」下集，預告片如下



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