人气综艺《我家的熊孩子》时隔4年来台湾拍摄！金钟国、SJ希澈等人带妈妈来玩

在韩国收视长期都能破10%的人气观察性综艺节目《我家的熊孩子》，今晚将播出最新一集EP.417，熊孩子们带妈妈来台湾玩啦！

《我家的熊孩子》今年5、6月播出的EP.395、396，熊孩子金钟国、Super Junior（SJ）希澈、许卿焕与李东健四名熊孩子曾带爸爸一同到‎〈日本福冈展开「父仇者联盟之旅」〉‎，没想到反响不错，制作单位加紧推出带妈妈出去玩的版本，来场「复仇者母亲联盟之旅」。



上月下旬即有不少台湾民众目击希澈与金钟国等人带妈妈来台湾玩，一看就是在拍摄《我家的熊孩子》，其实更早希澈在《认识的哥哥》就暴雷了，说自己要来台湾玩。而这不是《我家的熊孩子》第一次来台湾拍摄了，四年前金钟国和Haha、梁世灿一起来，或许有观众还历历在目。另外，希澈今年4月曾跟随SJ小分队L.S.S.来台湾，表示想看队友演出、也很久没来台湾了，这是短短半年再次来台。

*过往报导回顾：

‎〈金钟国、HAHA、梁世灿日前来台湾吃了铁板牛排！三人也不停地发出各种赞叹声表示好吃！〉‎



‎〈「台湾好久不见！」Super Junior希澈睽违6年来台入境先高呼，赞台湾啤酒好喝〉‎



预告片，《熊孩子》首度邀请爸爸们坐在棚内看影片，熊孩子和妈妈们从坐车到实际观光都度过温馨时光，相较和父亲的旅行都是孩子在爆料爸爸的事，气氛很不一样XD。「画风」一转，入夜后竟换妈妈们爆料爸爸们的事了！无论如何都是爸爸受伤啊XDDD。大家开讲真心话后，许卿焕妈妈透露自己曾和许卿焕大吵，李东健也说了自己的心声……



预告片仅能看见他们到了新北平溪十分老街放天灯，不晓得还到哪里玩了呢？



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