《青春時代》池一株是門薩會員IQ156！崔振赫、金鍾旼、殷志源也挑戰，結果：

各位知道「門薩」（Mensa International）嗎？門薩是個聚集高智商人們的組織，會員只招收智力測驗在全球前2%的人、IQ都在148以上，韓國演藝圈也有門薩名人，如知名「腦性男」Block B朴經，還有曾演《青春時代》家暴男「高斗英」爆紅的演員池一株。

《我家的熊孩子》最新一集EP.416，「傻瓜三人組」中的崔振赫與金鍾旼，和殷志源三人欲挑戰門薩會員測驗，事先拜訪了池一株做預習。池一洙曬出2017年的合格證明，成績單正寫著他是全球前1%智商、IQ高達156。



雖說一般人聽見崔振赫、金鍾旼與殷志源這三人要考門薩可能會很驚訝，但這製作單位送(?)三人去考也不是沒理由，因為崔振赫在戲中總能駕馭刑警、檢察官、會計師等高智慧角色，小學也上過英才班，自稱當時測過IG141；金鍾旼總被認為「大智若愚」，在綜藝節目各種遊戲上也展現過驚人推理能力；殷志源則是邏輯之強，常常讓參與的綜藝製作單位與成員們甘拜下風，他說自己曾測過IQ146。



池一株讓三人做場實作測試，自爆IQ只有池一洙一半、小學五年級從天台掉下來再也不讀書的金鍾旼，再次展現驚訝全場的破關能力，紙筆測驗也能清晰解析自己是如何推理出正解。金鍾旼似乎變成了三人、甚至是整個《熊孩子》最大希望！然而測驗結果……（香港觀眾可至黃Viu收看完整節目！）



沒有一個人合格！崔振赫在全球前58%，IQ約105，殷志源在剛剛好50%，IQ在100以下，最有機會的金鍾旼則是……61%，IQ107！雖然沒合格，但證實自己是傻瓜三人組第一（沒參加此次測驗、大概是‎跑去約會‎的「傻瓜」成員林元熙曾說自己IQ87、88）！或許還是《熊孩子》中的前幾名！



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