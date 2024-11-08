2024年尾 Disney+ 獨家韓劇推介 7部必睇作品！懸疑、愛情、喜劇，集結池昌旭&金泰梨&朴寶英&朱智勛

進入2024年尾聲， Disney+ 再為大家帶來7部不同題材的韓劇，池昌旭、金泰梨、朱智勛、朴寶英、鄭裕美等一眾顏值與實力兼備的演員集結，年尾必追！想要驚慄懸疑，朴信惠主演嘅《來自地獄的法官》就將佢塑造成冷艷法官懲治罪犯。以女性國劇為題材嘅《正年》有金泰梨擔正，而朱智勛同朴寶英主演嘅《照明商店》就帶來神秘奇幻故事。喜歡動作劇嘅朋友，池昌旭主演嘅犯罪動作劇《江南B-side》將帶你深入江南區嘅黑暗面。

等咗五年，《熱血司祭2》終於帶埋原班人馬強勢回歸。浪漫愛情劇迷就不要錯過朱智勛同鄭裕美主演嘅《愛在獨木橋》，講述一對同名戀人相隔18年後再次相遇嘅動人故事。如果鍾意輕鬆題材，金東旭主演嘅警匪喜劇《首爾破笑組》就相當搞笑。題材類型由愛情、懸疑、喜劇到奇幻都有，以下逐一介紹給大家，絕對不愁無劇揀！

《來自地獄的法官》：全部集數已在Disney+ 獨家上線



主演：朴信惠、金宰永

題材：驚悚懸疑、奇幻愛情

簡介：該劇最大的爽點就是「法律無法懲戒的壞人，地獄的惡魔可以！」、「做了壞事就一定會下地獄！」

故事圍繞進入法官身體裡的來自地獄的惡魔姜光娜（朴信惠 飾），在現實中遇見了比任何人都有人情味的刑警韓多溫（金宰永 飾）展開，兩人攜手懲處罪犯。 朴信惠這次拋開溫柔甜美、鄰家女孩的形象，在劇裡「大殺四方」，搖身一變成為集美貌、智慧和冷血於一身的美豔法官，暗黑系列的視覺呈現既充滿了懸疑感，又為劇情增添了戲劇張力，讓觀眾們如同身處戲劇化的審判之中。



《來自地獄的法官》播出期間在韓國本土收視最高達13.6%，這就是對該劇最好的評價。 對於喜歡懸疑推理、探討社會議題的觀眾來說，這部劇絕對值得一追。

《正年》：Disney+ 現正獨家熱播



主演：金泰梨、辛叡恩、鄭恩彩

題材：時代、成長、音樂

簡介：《衣袖紅鑲邊》鄭知仁導演x《走進你的時間》崔孝妃編劇強強聯手，讓觀眾見識到了什麼叫做鏡頭美學和文字的魅力。 再加上「百想視后」金泰梨、《黑暗榮耀》「少女同珢」辛叡恩、《請回答1988》「豹子女士」羅美蘭、《安娜》「真白富美」鄭恩彩，全女明星陣容足以吸睛。 開播前就充滿話題性，第2集後收視率翻倍增長，在韓國連續三週收視率突破10%，成為十月新劇之中的收視黑馬。

《正年》以短暫而輝煌的女性國劇鼎盛時期為背景，講述擁有聲樂天賦的少女「正年」（金泰梨 飾）蛻變成為頂級演員的成長歷程故事，主人公們在追逐理想的道路上不斷遇到挫折，同時也通過彼此的陪伴和成長，逐漸找到自我。 這不僅僅是一部講述女性成長與夢想的勵志劇，更以獨特的視角聚焦女性間細膩而深刻的情感糾葛。



除了女一號金泰梨的演技吸睛之外，在劇團中演「男役」的鄭恩彩也賺足了觀眾的目光。 一直以長髮示人的她為了塑造角色不僅剪掉了長髮，還為角色特意增肌打造「寬肩」，穿上劇裡的戲服，雌雄難辨，擄獲一大票女粉絲，成為近期熱門話題女星。

《正年》雖是女子群像劇卻沒有過多的戲劇化衝突，在平淡中傳遞溫暖，可以讓人獨自品味青春帶來的美好和遺憾，對於喜歡溫情、治愈風格的觀眾來說，這部劇一定要追！

《照明商店》：12.4 Disney+ 獨家上線



主演：朱智勛、朴寶英、雪炫、嚴泰九、李姃垠、裴晟佑、金大明、金敏荷、申銀秀、朴赫權

題材：恐怖神秘、奇幻治癒

簡介：改編自同名熱門網路漫畫，原作者就是《Moving 超異能族》的姜草作家，劇集講述六個被困於一個黑暗又神秘的社區、不記得自己出處的「陌生人」，他們必須拼湊出已遺忘的過去才可逃脫。六人照常生活，但日復日後他們對於遺忘的過去逐漸感覺到困擾，但又無法得出正確答案。迫切尋找過去並渴望回歸正常的他們，被小巷盡頭一家神秘的燈具店莫名奇妙地吸引著，而那裡正正藏著通往他們過去、現在與未來的鑰匙。



劇集由朱智勛飾演照明商店老闆鄭遠永、朴寶英飾演因曾經陷入頻死邊緣而改變一生的護士權永知，早前公開海報中，兩人分別站在一暗一光的空間，寫著「每個晚上，他們尋找著屬於自己的光」，究竟「他們」是指男女主角抑或其他人？尋找著的「光」又代表甚麼？令人好奇《照明商店》在奇幻反轉的劇情之中，如何帶領觀眾進行一場療癒人心的情感冒險。絕對是今年12月最令人期待的大作！



《江南B-Side》：Disney+ 現正獨家熱播



主演：池昌旭、趙祐鎮、河潤景

題材：犯罪、動作

簡介：該劇講述賤民警探姜董佑（趙祐鎮 飾）因女兒的朋友失蹤後再次陷入到充滿罪惡、毒品和腐敗的世界。 他不惜一切代價營救女兒的朋友，被迫深入到長期人口高失蹤率的江南區，還發現了上流階層的秘……新劇中男神池昌旭突破形象，飾演江南夜場的「黑暗解決師」，一個以絕對暴力手段解決問題的神秘掮客，頹廢冷酷的暗黑形象再一次讓觀眾見識到他戲路的多樣性。



《江南B-Side》故事發生在首爾的江南地區，暴力、性、毒品等問題隱匿在這塊表面繁華、實則暗藏罪惡的城市角落裡，讓人不禁反思罪惡與人性之間的微妙關係。 警探「姜董佑」將為觀眾們揭示站在金字塔尖上的精英階層所隱藏的秘密，而這背後又牽扯出多少不為人知的故事呢？

《熱血司祭2》：11.8 Disney+獨家上線



主演：金南佶、李荷妮、金成均

題材：喜劇、動作

簡介：時隔5年，觀眾們終於等來了《熱血司祭》的續集，除了原班人馬金南佶、李荷妮、金成均回歸演出之外，BIBI 、徐現宇、盛駿也傾力加盟。



《熱血司祭》第一季創下首爾圈24%超高收視&好口碑，橫掃電視劇大奬，第二季將延續第一集的概念，以患有憤怒管理障礙，卻正義感爆棚的熱血祭司-金海日（金南佶 飾）在追查九潭區所發生的毒品事件後，轉至釜山，與國內最大的販毒集團展開對抗，爆笑熱血劇情引發期待。

《愛在獨木橋》：11.23 Disney+ 獨家上線



主演：朱智勛、鄭裕美

題材：浪漫喜劇

簡介：由《雲畫的月光》編劇林藝珍和《金秘書為何那樣》的導演朴峻華合作打造，講述在學生時代熱戀但因家族反目和命運捉弄而痛苦離別、同天出生又同名的一對男女，時隔18年後重逢再度展開的羅曼史。 該劇也是朱智勛繼成名作《宮》之後時隔18年回歸愛情劇， 還是鄭裕美時隔4年回歸小螢幕的作品，兩人分別飾演建設公司專務兼獨木高中的新任理事長「石志源」和獨木高中創意體驗部的體育老師「尹志源」，兩人即將展開一段愛恨交纏的浪漫喜劇。



《首爾破笑組》：全部集數已在Disney+ 獨家上線



主演：金東旭、朴智煥、徐現宇、朴世阮、李承雨

題材：犯罪案件、動作喜劇

簡介：如此「不正經」的刑偵劇還是第一次見，原來是處境喜劇界傳奇《不可阻擋的High Kick！》系列編劇李英哲的作品，難怪笑點密集到讓人直不起腰。

金東旭婚後回歸小螢幕就挑中了這部爆笑警匪喜劇，飾演超級精英重案二組組長「東方有斌」，帶領績效吊車尾的重案組刑警們爆笑辦案。 該劇不僅有緊張的犯罪懸疑情節，還有輕鬆愉快的戲劇元素，劇情緊湊，推理過程嚴謹，通過誇張的表演和幽默的情節，展現了警局的荒誕和搞笑。



曾經的拳擊國手「武重力」（朴智煥 飾）、神槍手兼馬屁精「鄭正煥」（徐現宇 飾）、暴躁女警「徐珉瑞」（朴世阮 飾）、超白目忙內「張歎息」（李承雨 飾），一群「烏合之眾」在菁英組長的帶領下，屢破懸案，完全不同於以往的沈重且血腥的破案劇，使得觀眾在緊張的破案過程中也能感受到歡樂。

不僅如此，劇集還刻畫了眾人在職場裡的真實情境，有嚴肅刻板的領導、急於表現的新人、擅長插科打諢的「老油條」，還有為生活所迫的小人物，無論是上班「摸魚」的技巧、職場的暗鬥，還是辦公室裡的小聰明，一系列「扮工」哲學令打工仔特別有共鳴。

以上韓劇 Disney+ 獨家播放 ，記住去 Disney+ 追劇啦！

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