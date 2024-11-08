一張婚禮照片引發的熱議！曹世鎬墊腳親吻新娘，急澄清：我老婆沒有180cm

喜劇演員曹世鎬的婚禮日前舉辦了一場盛大的婚禮，現場星光熠熠，眾多藝人前來祝賀，堪比一場小型明星慶典！這場婚禮也因其龐大的陣容引發熱議，曹世鎬乾脆在節目上直接回應了這件事，給大家講述了婚禮的種種幕後趣事。

日前播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，曹世鎬結束蜜月旅行後首次現身，分享了他的感受。 他表示：「我小心翼翼地開心地度過了蜜月」，並談到了幸福的新婚生活。

劉在錫提到他經常在SNS上看到曹世鎬的婚禮消息，曹世鎬就介紹了一個與妻子相關的有趣留言。 他說：「有人留言說我妻子身高180cm，其實她的身高是174.5公分，比我高但還不到180公分。」這條留言是在曹世鎬與妻子的合照下出現的，婚禮當天曹世鎬踮起腳尖親吻妻子的照片在SNS上瘋傳，引起了不少網友的熱議。



劉在錫也開玩笑說：「婚禮餐點很豐盛啊，光牛排就夠了，還有鮭魚和乳酪呢。」曹世鎬笑著解釋說：「考慮到有喜歡魚類的賓客。 沒提供麵條，因為來賓多達900人，麵條會泡得太爛。」

曹世鎬和妻子在歐洲度蜜月的照片也成為話題，SNS上有路人分享了這對新婚夫婦在義大利街頭牽手散步的照片，兩人都穿著一件大牌的毛衣，引起了網友的注意。 網友們紛紛留言：「妻子身高真的不是180公分嗎？」、「妻子真高啊」、「這身高差好令人心動」等。



신혼여행중인 조세호 포착.

입고있는 샤넬 가디건이

1600만원 짜리라던데 사실임?? pic.twitter.com/rKTO6Z4Lrf — Tesla beam (@The_truth_eye) October 23, 2024

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