《兩天一夜4》DinDin又耍小聰明了，誤打誤撞讓曹世鎬幫腔：DinDin是台灣迷！

《兩天一夜4》最新EP.247意外和台灣有了連結，過程荒謬到爆笑，也令人不禁再次佩服DinDin的小聰明！

其中一場遊戲是要輪流以一個字、兩個字、三個字……以此類推說出對應的指定人事物，在電視劇一題中，一時想不出來的DinDin耍小聰明講了遊戲前曹世鎬舉例過的《新世界》（台灣翻譯：闇黑新世界），但《新世界》明明是電影，曹世鎬聽到了隨即嘆氣。



在PD喊「叮」之後，大家都一臉惋惜，DinDin卻笑著胸有成竹說有電視劇，其他人見狀跟著說有，連曹世鎬都裝無辜：「把它當電視劇看，不就是電視劇嗎？」這時候，DinDin搜尋到了！



「台灣TTV有！」DinDin用韓國Naver找到了！激動的照念Naver的介紹，還厚臉皮(?)說：「我特別喜歡這部電視劇！」曹世鎬也幫腔：「我很了解DinDin，他是台灣迷。」同時指出製作單位出題應該要特別說是「韓國電視劇」，PD也只譨給過了、讓他們保有機會繼續挑戰了。



DinDin查到的《新世界》是2015年由台視與八大電視共同製播的一檔台劇，由張庭瑚、楊可涵、潘柏希與蔡黃汝（豆花妹）等人共同主演。誰都沒想到DinDin誤打誤撞矇對了啊XDDD。



▼節目片段，遊戲已定位5:48起，後續大家也用小聰明答題，還一度心虛XDDD（香港觀眾可至黃Viu收看完整節目）



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