《两天一夜4》DinDin又耍小聪明了，误打误撞让曹世镐帮腔：DinDin是台湾迷！

《两天一夜4》最新EP.247意外和台湾有了连结，过程荒谬到爆笑，也令人不禁再次佩服DinDin的小聪明！

其中一场任务是要轮流以一个字、两个字、三个字……以此类推说出对应的指定人事物，在电视剧一题中，一时想不出来的DinDin耍小聪明讲了任务开始前曹世镐举例过的《新世界》（台湾翻译：暗黑新世界），但《新世界》明明是电影，曹世镐听到了随即叹气。



在PD喊「叮」之后，大家都一脸惋惜，DinDin却笑著胸有成竹说有电视剧，其他人见状跟著说有，连曹世镐都装无辜：「把它当电视剧看，不就是电视剧吗？」这时候，DinDin搜寻到了！



「台湾TTV有！」DinDin用韩国Naver找到了！激动的照念Naver的介绍，还厚脸皮(?)说：「我特别喜欢这部电视剧！」曹世镐也帮腔：「我很了解DinDin，他是台湾迷。」同时指出制作单位出题应该要特别说是「韩国电视剧」，PD也只能给过、让他们保有机会继续挑战了。



DinDin查到的《新世界》是2015年由台视与八大电视共同制播的一档台剧，由张庭瑚、杨可涵、潘柏希与蔡黄汝（豆花妹）等人共同主演，正好和韩国电影《新世界》撞名。谁都没想到DinDin误打误撞蒙对了啊XDDD。



▼节目片段，任务已定位5:48起，后续大家也用小聪明答题，还一度自我先心虚XDDD（香港观众可至黄Viu收看完整节目）



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