BABYMONSTER新歌被KBS審查判定不合格，但粉絲對曲子的反應極好：反正YG也不去《音樂銀行》

YG 旗下新人女團 BABYMONSTER 這次全新的雙主打歌〈Clik Clak〉和〈Drip〉，大家都聽過了嗎？覺得如何呢～。

BABYMONSTER 推出的新歌〈Clik Clak〉被 KBS 被判定為不合格。通常歌曲在審查中被判定為不合格後，可以透過修改或刪除問題部份來重新審查。被判定為合格後，才能在KBS節目（電視、廣播等）上播出。



〈Clik Clak〉在 KBS 音樂審查中被取消資格，原因是「歌詞違反了放送審查條例第46條（廣告效果的限制），例如提及特定產品的品牌」，目前其他歌曲則沒有問題。



▼〈Clik Clak〉MV：



▼〈Drip〉MV：



而這次兩首歌曲的反應都很不錯，粉絲們也非常希望YG娛樂可以好好幫成員們宣傳，多跑一點活動增加曝光率，明明很有實力卻感覺因為曝光不夠，而常常無法達到更高的地位跟能見度。前幾天也有粉絲以卡車示威的方式，表達出YG宣傳不夠積極的不滿聲浪。



而這一次新歌被 KBS 判定為不合格事件，也有粉絲提到 BABYMONSTER 從未去 KBS 2TV 的代表性音樂現場節目《音樂銀行》（Music Bank）打歌過，甚至連師姐團 BLACKPINK 也沒去過，有網友指出，是因為YG與《音樂銀行》產生過爭執，所以YG不會派自家的藝人參加該節目。 最後一組在《音樂銀行》露面的藝人是 BIGBANG，時間是2015年。YG 有讓旗下藝人在其他 KBS 節目中露面，但就是不再參加《音樂銀行》打歌了。所以，對於不合格的消息粉絲也看得很開，默默留言表示：「反正YG也不去《音樂銀行》，被判定不合格也無所謂。」、「那可以多跑其他節目宣傳嗎？別在神秘主義了，很過時」、「讓孩子們多多出來活動見粉絲吧！」、「這次新歌真的很棒，但有在認真宣傳嗎？太浪費了」



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