Super Junior始源透露最近到香港參加帆船比賽，銀赫荒謬造謠：買了香港？

Super Junior 5日深夜開直播到6日凌晨，就為慶祝出道19週年，9個人「日常」吵、打架又散漫，也日常「造謠」，其中始源和銀赫對話最荒謬。

*相關報導回顧：

‎〈Super Junior 19歲了還是一樣：吵、打架、散漫！各種「甜蜜照」公開〉‎

當晚直播成員們一一向粉絲E.L.F.敘述近況，始源表示自己開始拍攝《獵犬》（Netflix影集，應是第二季），還去香港參加了帆船（遊艇）比賽，同時間隊友們開始調皮了，希澈、圭賢等人聽到「遊艇」就相當有興趣想知道始源是不是買了一台，銀赫更誇張說：「買下了香港？」XDD



▼影片8:49起



2024.11.05 YouTube Live Super Junior ‘Present, The Present: SUPER JUNIOR’s 19th Anniversary Live’ (subbed) [FULL]



Happy 19th Year Anniversary SUPER JUNIOR



19 YEARS OF LEGENDS#슈주19주년_온세상을_파랗게 #19YearsWithSUPERJUNIOR #슈퍼주니어 #SUPERJUNIOR… pic.twitter.com/nNgbQnvg2W — leigh1381 (@leigh1381) November 5, 2024

隊友們就是要極盡造謠始源超級有財力，習慣的始源只能無奈笑笑XD。他說明船是機動帆船，是和合作過實境綜藝《遊艇遠征隊》的企劃宋浩俊一起組團參加比賽，不過比賽目前延遲到1月18日，「要重新準備一下，有點可惜」。始源指的比賽正是香港遊艇會原訂於10月26日舉行的「新鴻基公司帆船香港環島大賽2024（環島賽）」，因遭遇「潭美」颱風而延期。Threads上粉絲笑說SJ真的很愛造自家隊友的謠，不過也有不少香港粉絲表示支持始源買下香港XD。

▼始源先前分享的遊艇訓練相關照片與影片



而始源若真的買下一艘遊艇似乎也不稀奇，他本身家境不錯也經營事業，隊友、粉絲都愛調侃他事業做很大。9月初香港售颱風「魔羯」影響班機停飛時，Super Junior改包私人飛機前往，一些粉絲看到照片也曾笑說始源像是出資的人，甚至說飛機就是始源家的XD。



▼圭賢的包機Vlog可看見始源不時通話中，生意果然做很大XD，圭賢、銀赫等人相較之下就像他們自己吐槽的「很鄉巴佬」，對許多事都很新奇、玩得很開心



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