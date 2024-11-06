《酒醉羅曼史》首播收視率1.8%啟航！金世正對李鍾元「死纏爛打」，男逃女追劇情超搞笑（EP.1-2）

《社內相親》之後，金世正再次以浪漫喜劇回歸，搭檔李鍾元主演的ENA《酒醉羅曼史》正式開播，以1.876%的收視率順利啟航。

《酒醉羅曼史》講述認為隱藏感情理所當然的「超熱情」酒類公司銷售女王「蔡龍珠」（金世正 飾）和把捕捉感情當作日常的「超敏感」釀酒廠老闆「尹珉主」（李鍾元 飾）之間讓人心動的浪漫史。



故事從針對批發商展開的行動開始，「志尚酒類」釜山分部的王牌——蔡龍珠，帶領著隊員們成功抓住了試圖欠款逃跑的批發商。 蔡龍珠是唯一一個經過無數努力將「志尚酒類」推到釜山第二位的大功臣。 她把「營業的完成就是收回欠款」當成宗旨，身著特種部隊黑色制服，四處討回欠款，她的傳奇形象深入人心。

同時，志尚酒類總部也傳來了一項前所未有的命令：公司會長要找到令他一見傾心的啤酒「以我之名」的釀酒師尹珉主。 總部企劃部和行銷部緊急召開了會議，而此時在釜山的蔡龍珠也因好友吳贊輝（白成哲 飾）偶然間帶回的「以我之名」而大為讚歎。 這是尹珉主首次在蔡龍珠的世界中登場，這位讓所有人都在尋找的神秘釀酒師，正悠閒地在寧靜的鄉村村莊「裴谷里」中過著他平靜（？ ）的日常。 儘管時常因村民們的吵鬧而選擇性隔絕自己，但他仍會細心照顧員工的心情與難處，生活中帶有些許不凡。



然而蔡龍珠竭力守護的地上酒類釜山分部，卻面臨一場危機，分部即將被合併。為了執行會長下達的收購「以我之名」啤酒的計劃，釜山分部必須停業，這消息無異於晴天霹靂。蔡龍珠從不輕易言棄，發誓不論什麼事都會去嘗試。 同一時間，尹珉主為了替弟弟尹珉浩（崔子雲 飾）慶祝生日，也來到了釜山。和弟弟一起去遊樂園的尹珉主，在射擊場前遇見了不帶任何情緒變化卻精準命中靶心的蔡龍珠。 儘管蔡龍珠表面上若無其事，但內心卻飽受煎熬。察覺到蔡龍珠的不安情緒，尹珉主忍不住露出擔憂的眼神。

當蔡龍珠努力回憶起曾在哪裡聽過「以我之名」時，終於記起了尹珉主的名字。就在此刻，看不下去蔡龍珠焦灼情感的尹珉主把她拉住，兩人相對而視。蔡龍珠忍住淚水，努力裝作毫不在意，而尹珉主則說道：「你並不是真的沒事。」

在第二集中，蔡龍珠勇敢地敲開了如同鐵壁一般的尹珉主的心門。預感到情感超載的尹珉主喊出「隔絕」來保護自己，但蔡龍珠卻一步步打破這道防護，最終來到尹珉主面前。 兩人緊密相連的畫面讓觀眾的心跳加速，也為即將展開的「心動提升」浪漫劇情鋪下伏筆。 尹珉主發現自己居然對蔡龍珠表現出了關心，這種不尋常的情緒讓他感到陌生。



總部的行銷部常務向蔡龍珠提出挖角的條件：如果能找到釀造「以我之名」的尹珉主，就能拯救釜山分部。蔡龍珠立刻表態：「無論如何一定抓回來！」，展現出滿腔熱情。蔡龍珠在第一天就出發前往尹珉主所在的裴谷里。與初次見面時相似的情景下再度相遇，兩人一眼就認出了對方。正當蔡龍珠因「奇妙的緣分」而欣喜若狂時，尹珉主卻冷淡地說：「我和志尚酒類沒什麼好談的」，隨即轉身離開。

然而尹珉主在看到蔡龍珠赤腳追出來，試圖說服他時，感受到她內心那份撼動人心的渴望和迫切。 蔡龍珠的情感以異常強烈的方式傳遞過來，尹珉主敏銳地意識到這種情感的危險，果斷地劃清界線：「從現在開始，我會隔絕蔡龍珠小姐。」然而蔡龍珠可不是輕言放棄的人。 當她看到尹珉主房間冒出煙霧，便展現出特種部隊的本領，利用繩索從屋頂垂降，確認尹珉主的安全，並霸氣地說出「隔絕退回」，讓尹珉主一時語塞。

即使蔡龍珠的猛攻持續不懈，尹珉主依舊毫不動搖。意識到不能用平凡的方法來打動尹珉主，蔡龍珠的勝負欲被點燃了。當里長（張赫鎮 飾）抱怨缺少人手時，蔡龍珠順勢抓住機會說：「那我明天開始到這裡上班，怎麼樣？」然而，和她的豪言壯志相反，次日一早蔡龍珠在村口就遭遇了困難，因為整個村莊已發佈了「蔡龍珠禁令」。 但蔡龍珠並未氣餒，憑藉她過去的業務技巧，用對症下藥的方法成功贏得了村民的歡心，終於進入了村莊。



到處尋找蔡龍珠的尹珉主，來到農場時看到有人在危險地作業，就以為是高淑子（白賢珠 飾）和沈英子（朴智娥 飾），擔心地喊他們下來。 誰知從梯子上跳下來的竟然是蔡龍珠！兩人之間的距離瞬間縮短，帶來了撲通的心跳，讓人對接下來的發展愈加期待。

此外，《酒醉羅曼史》作為Viu Original劇集於11月4日起獨家播出。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞