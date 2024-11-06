《酒醉罗曼史》首播收视率1.8%启航！金世正对李钟元「死缠烂打」，男逃女追剧情超搞笑（EP.1-2）

《社内相亲》之后，金世正再次以浪漫喜剧回归，搭档李钟元主演的ENA《酒醉罗曼史》正式开播，以1.876%的收视率顺利启航。

《酒醉罗曼史》讲述认为隐藏感情理所当然的「超热情」酒类公司销售女王「蔡龙珠」（金世正 饰）和把捕捉感情当作日常的「超敏感」酿酒厂老板「尹珉主」（李钟元 饰）之间让人心动的浪漫史。



故事从针对批发商展开的行动开始，「志尚酒类」釜山分部的王牌——蔡龙珠，带领著队员们成功抓住了试图欠款逃跑的批发商。 蔡龙珠是唯一一个经过无数努力将「志尚酒类」推到釜山第二位的大功臣。 她把「营业的完成就是收回欠款」当成宗旨，身著特种部队黑色制服，四处讨回欠款，她的传奇形象深入人心。

同时，志尚酒类总部也传来了一项前所未有的命令：公司会长要找到令他一见倾心的啤酒「以我之名」的酿酒师尹珉主。 总部企划部和行销部紧急召开了会议，而此时在釜山的蔡龙珠也因好友吴赞辉（白成哲 饰）偶然间带回的「以我之名」而大为赞叹。 这是尹珉主首次在蔡龙珠的世界中登场，这位让所有人都在寻找的神秘酿酒师，正悠闲地在宁静的乡村村庄「裴谷里」中过著他平静（？ ）的日常。 尽管时常因村民们的吵闹而选择性隔绝自己，但他仍会细心照顾员工的心情与难处，生活中带有些许不凡。



然而蔡龙珠竭力守护的志尚酒类釜山分部，却面临一场危机，分部即将被合并。为了执行会长下达的收购「以我之名」啤酒的计划，釜山分部必须停业，这消息无异於晴天霹雳。蔡龙珠从不轻易言弃，发誓不论什么事都会去尝试。 同一时间，尹珉主为了替弟弟尹珉浩（崔子云 饰）庆祝生日，也来到了釜山。和弟弟一起去游乐园的尹珉主，在射击场前遇见了不带任何情绪变化却精准命中靶心的蔡龙珠。 尽管蔡龙珠表面上若无其事，但内心却饱受煎熬。察觉到蔡龙珠的不安情绪，尹珉主忍不住露出担忧的眼神。

当蔡龙珠努力回忆起曾在哪里听过「以我之名」时，终於记起了尹珉主的名字。就在此刻，看不下去蔡龙珠焦灼情感的尹珉主把她拉住，两人相对而视。蔡龙珠忍住泪水，努力装作毫不在意，而尹珉主则说道：「你并不是真的没事。」

在第二集中，蔡龙珠勇敢地敲开了如同铁壁一般的尹珉主的心门。预感到情感超载的尹珉主喊出「隔绝」来保护自己，但蔡龙珠却一步步打破这道防护，最终来到尹珉主面前。 两人紧密相连的画面让观众的心跳加速，也为即将展开的「心动提升」浪漫剧情铺下伏笔。 尹珉主发现自己居然对蔡龙珠表现出了关心，这种不寻常的情绪让他感到陌生。



总部的行销部常务向蔡龙珠提出挖角的条件：如果能找到酿造「以我之名」的尹珉主，就能拯救釜山分部。蔡龙珠立刻表态：「无论如何一定抓回来！」，展现出满腔热情。蔡龙珠在第一天就出发前往尹珉主所在的裴谷里。与初次见面时相似的情景下再度相遇，两人一眼就认出了对方。正当蔡龙珠因「奇妙的缘分」而欣喜若狂时，尹珉主却冷淡地说：「我和志尚酒类没什么好谈的」，随即转身离开。

然而尹珉主在看到蔡龙珠赤脚追出来，试图说服他时，感受到她内心那份撼动人心的渴望和迫切。蔡龙珠的情感以异常强烈的方式传递过来，尹珉主敏锐地意识到这种情感的危险，果断地划清界线：「从现在开始，我会隔绝蔡龙珠小姐。」然而蔡龙珠可不是轻言放弃的人。当她看到尹珉主房间冒出烟雾，便展现出特种部队的本领，利用绳索从屋顶垂降，确认尹珉主的安全，并霸气地说出「隔绝退回」，让尹珉主一时语塞。

即使蔡龙珠的猛攻持续不懈，尹珉主依旧毫不动摇。意识到不能用平凡的方法来打动尹珉主，蔡龙珠的胜负欲被点燃了。当里长（张赫镇 饰）抱怨缺少人手时，蔡龙珠顺势抓住机会说：「那我明天开始到这里上班，怎么样？」然而，和她的豪言壮志相反，次日一早蔡龙珠在村口就遭遇了困难，因为整个村庄已发布了「蔡龙珠禁令」。 但蔡龙珠并未气馁，凭藉她过去的业务技巧，用对症下药的方法成功赢得了村民的欢心，终於进入了村庄。



到处寻找蔡龙珠的尹珉主，来到农场时看到有人在危险地作业，就以为是高淑子（白贤珠 饰）和沈英子（朴智娥 饰），担心地喊他们下来。谁知从梯子上跳下来的竟然是蔡龙珠！两人之间的距离瞬间缩短，带来了扑通的心跳，让人对接下来的发展愈加期待。

此外，《酒醉罗曼史》作为Viu Original剧集於11月4日起独家播出。

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