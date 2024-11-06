李智雅&金高銀一起出演綜藝《酒路》！韓國與台灣錄製，17日開播

實力派女演員金高銀和李智雅，兩人若同時出現在綜藝節目中會是怎樣的效果？

據韓媒「日間體育」獨家報導，金高銀和李智雅將共同出演tvN新綜藝節目《酒路，兩人同行》。《酒路，兩人同行》記錄了兩位演員受邀撰寫威士忌與美食搭配的專欄，為此在國內外餐廳取材的過程。 節目從9月底開始開始錄製，在首爾和台北等地進行。節目共4集，首播定於11月17日。



這是金高銀和李智雅第二次共同出演綜藝，兩位女演員同屬BH娛樂公司，曾在2021年一起出演過JTBC綜藝《盼望的海》，憑藉輕鬆愉快的魅力與默契吸引了觀眾。

李智雅和金高銀透過個人SNS頻繁分享共同就餐、旅行的照片，展示了深厚的友誼。 今年初她們還通過經紀公司官方YouTube頻道發佈了在美國拉斯維加斯和洛杉磯的旅行影片，當時兩人還在免稅店分別購買了1升裝威士忌，展現出對美酒的喜愛。



此外，金高銀上月通過電影《在熙的男，朋友》（大都市的愛情法）與觀眾見面，近期正忙於與全道嬿合作的Netflix新原創劇集《自白的代價》的拍攝。而李智雅則在3月電視劇《絕佳的解決士》完結后，正在挑選下一部作品中。

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