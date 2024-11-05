罗美兰原来是和金淑&《黑白大厨》郑智善一同来台湾！郑智善台湾美食攻略公开

名谐星、名主持人金淑上周突如其来上架一支台湾行Vlog〈连金淑和罗美兰都无法竞争；；主厨郑智善无尽的台湾美食旅游攻略〉，这才让人惊觉：原来名演员罗美兰6月时来台湾，是和金淑还有《黑白大厨：料理阶级大战》名厨郑智善一起来的！推荐美食几乎都来自郑智善！

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「中餐女王」郑智善加上「多食院长」罗美兰、「吃货」金淑，三人加上一名金淑熟识的作家，四人一下飞机就驱车前往新北三峡吃了「大同桥瓮仔鸡」，享用郑智善推荐的瓮仔鸡、空心菜、鸡汁面线和山泉鲷鱼，还喝了道地的麦仔茶和台湾啤酒。其中鸡汁面线一度让金淑认为看起来平凡无奇，吃了却很惊艳，她还大啃鸡爪。



下一站来到三峡老街，罗美兰正欣赏著当地老街特殊的巴洛克式建筑，郑智善却注意著对街贴的猪血糕广告（Chef似乎是看著中文字在念！？），让字幕组笑说郑智善眼里只有食物，而金淑听到猪血糕不敢吃，一行人倒吃了三峡特产的牛角面包，还买了荔枝与刮痧板，而金淑对「古伯手工米苔目」评价除了鲨鱼烟都好吃（她觉得太腥XD）。逛街途中遇到台湾粉丝认出罗美兰，说是看过《请回答1988》，遗憾的是对方认不出金淑，委婉地说金淑戴了帽子看不太出来XD，金淑只能哀怨「豹女士」不是自己。



四人后续在莺歌陶瓷老街在特色老屋改造的星巴克小憩，有人（地陪？）推荐韩国星巴克没贩售的「星巴克蜜柚酱」，推荐可当伴手礼。回台北泡个脚按摩按摩，便到宁夏夜市再吃一波，吃了米其林推荐数次的「圆环边蚵仔煎」，以及「林振棹烧麻糬」、烤鱿鱼、炸鸡排、地瓜球等等。



而这台湾行Vlog还会有下集！她们三天两夜，这才吃了第一天，下集吃了位在新北土城的「御厨巨笼宴」，庞大的蒸笼和上菜仪式让金淑直呼「大发」，也难怪影片开头说此次台湾行是「史上最华丽吃播」了，只不过要等下集播出啦！



▼完整影片



韩国网友看完说「成员们的组合真好！！郑智善厨师太好了！！」、「郑智善厨师为什么这么可爱颗颗颗，安静却很坚决很可爱颗颗颗颗，从车后座伸出食物的眼神很有魅力颗颗颗颗」、「郑智善厨师在姐姐们之中」、「晕，期待第二弹」、「听完Podcast很好奇来看，真的很有意思，下一篇――」、「淑儿姐姐的吃播最好看，不说话只顾著吃，真的很棒」、「智善厨师该有多开心啊，之前和Heebab（大胃王YouTuber히밥）、连福（李连福）厨师一起去台湾的时候也说过各种都想吃，而和能吃的人一起来所以都能点，感觉很好」、「就是这样才会看吃播吧……代理满足，完全治愈后再走」……等等。

▼网友提到了郑智善和Heebab、李连福的台湾吃播



顺带一提，郑智善正在台湾旅游呢！又一次来享用美食了吧！

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