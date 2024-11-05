EXO燦烈提早跨年倒數 12月28日登高雄流行音樂中心開唱，11月10日中午12點ibon售票系統全面啟售

演歌雙棲的韓國人氣男星EXO成員燦烈將於12月28日，登上高雄流行音樂中心舉行「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市風景（City-scape） in ASIA」高雄站。

出道12年首度推出個人音樂作品《Black Out》的燦烈，在做電台訪問時也透露之前是和成員們一起活動，但無論到哪裡都會感到緊張，他對此做出解釋「雖然之前也有過獨自表演的經驗，但獨自站上舞台時依舊會感到緊張與壓力。」而這張作品也登上全球53個國家和地區的iTunes專輯排行榜奪冠。



而這張迷你專輯對燦烈來說也是個「開始」，他強調「這是我的首張個人專輯，也象徵著新的起點。」也因此舉辦了「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市風景（City-scape） in ASIA」巡迴演唱會，從首爾出發，途中經過胡志明市、馬尼拉、曼谷、東京、福岡、大阪、名古屋、雅加達、香港，今年的最終站則是高雄。



「2024 CHANYEOL LIVE TOUR：都市風景（City-scape） in ASIA」高雄站將於12月28日在高雄流行音樂中心舉行，票價為新台幣5800、5200、4500、3500、2250（身障席）元等5種，11月10日中午12點在ibon售票系統全面啟售，更多燦烈高雄演唱會詳情可洽主辦單位藝尚娛樂官方臉書。

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