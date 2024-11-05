利特代言金門高粱選定明Super Junior出道紀念日開跑！希澈留言直接要到手

Super Junior隊長利特9月直播透露接到了台灣金門高粱代言，兩度直播介紹廠商率先贈送的酒，隨即引發搶購風潮，而他真正代言的酒已公開，就在明（6）日預購開跑。

利特這幾日已在IG公開為金門高粱拍攝的廣告文宣，介紹自己是「全世界愛酒家中，深受喜愛和金門高粱同行的利特」並請大家多多喜愛「金門高粱酒NO.2」。沒錯，利特擔任形象大使的酒是「創世者桶陳金門高粱酒No.2」，昨日金門高粱官方亦正式公告，宣布從明日起預購，明日11月6日即Super Junior出道19週年紀念日，購買還有機會得到利特限量小卡與海報。



「要喝杯金門高梁嗎？」利特最新發文還吸引隊友希澈留言：「？！最不搭的組合……利特手上竟然有酒瓶！」還說：「不是，這是什麼，我真的以為我看錯？顆顆顆，明天給我拿一瓶。」利特也很大方地回應：「還沒開賣，明天收到就給你。」



要知道，Super Junior隊裡的愛酒之人有希澈和「曹酒鬼」圭賢，其次神童、銀赫也喝，利特會代言酒，還是較高濃度的58度金門高粱，是隊友和粉絲E.L.F.過去都沒想過的吧！或許真的是「醉倒直播」讓廠商看見了另類宣傳效果？



而說到金門高梁和Super Junior的淵源，金門高梁是遠近馳名的台灣特產，希澈4月和小分隊L.S.S.在台灣吃「鼎王麻辣鍋」就曾配金門高梁，希澈過往主持YouTube節目《酒街戰士》時，在逛酒品百貨時見到金門高梁便眼睛一亮買了，看到金門高粱就想起熟識的名中餐廚師李連福。有趣的是，東海6月小分隊D&E澳門粉絲見面會Vlog中有一幕，他見台灣金門高粱度數58直呼：「喝一杯就要去醫院了吧！」



期待希澈後續分享收到酒的喜悅！利特有沒有機會再來台灣參與相關金酒代言活動！？

草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞