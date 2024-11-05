G-Dragon是有多愛這雙鞋啊？！粉絲：終於有我買得起的本命同款了

權志龍G-Dragon，作為人氣火遍全球的男團BIGBANG的一員+版權稅大戶，家裡隨便一個裝飾品都價值不菲，一向都是「不買最好的，只買最貴的」（笑），前兩天88億（韓幣，下同）的寶石戒指就已經震驚了網友。

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在廣大樂迷們紛紛表示「我偶像太富，根本買不起同款」時，GD近期所穿的一雙拖鞋備受關注，引得粉絲們忍不住直呼「終於能夠擁有我本命同款了」。

日前SNS上紛紛流傳著題為「穿著足底按摩拖鞋出街的G-Dragon」的內容。 其中包含了GD最近在其IG小帳上發佈的多張照片，照片似乎是他新歌《POWER》編舞MV拍攝現場的幕後花絮。吸引網友目光的是他所穿的「足底按摩拖鞋」。 這雙拖鞋數次入鏡，看來GD真的很愛。



看了照片的粉絲和網友們紛紛表示：「沒想到GD穿足底按摩拖鞋啊」、「難道是奢侈品牌出的足底按摩拖鞋？」、「電商平台上有賣，才一萬左右，這裡分享一下連結」、「以前拜託他夏天打傘，現在先穿上足底拖鞋了」。 隨著GD的拖鞋在網路上引起關注，部份電商平台上的相關商品已經售罄，甚至價格也有所上漲。

此外，G-Dragon於10月31日發佈了單曲《POWER》。 這是他自2017年迷你專輯《權志龍》以來，時隔7年4個月推出的最新個人單曲。 歌曲發佈後立刻登上了韓國各大音樂網站排行榜的前列。 截至1日，該曲在臺灣、香港、越南等15個國家和地區的iTunes「Top Songs」榜單中奪得第一，展示了他的全球影響力。

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