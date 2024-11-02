豪宅戴手上！GD權志龍新歌MV「藍綠色戒指」引關註：45克拉罕見帕拉伊巴碧璽，估值超88億韓元、可在首爾買兩幢頂級公寓

BIGBANG隊長G-Dragon（權志龍）時隔7年發佈個人新曲〈Power〉，眼尖網友發現他在MV裡佩戴的湖藍色戒指身價不菲，若換算成韓幣，一枚就足以在首爾買下獨棟豪宅別墅！

〈Power〉由GD作詞，與Tommy Brown、Theron Thomas和Steven Franks共同作曲，音源公開後立即登上Melon、Genie、Bugs、Vibe等音源榜單的即時排行榜榜首，MV也在發佈一天後逼近1000萬次觀看。



久違歸來，GD的音樂和穿搭風格依舊是熟悉的味道，極具個人品味。 一向熱愛各種配飾的GD，這次在MV中左手無名指佩戴了一枚碩大亮眼的藍綠色寶石戒指，十分吸引視線。



MV拍攝花絮中也多次出鏡，真的超級亮眼、存在感超強：





有網友扒出，這枚戒指來自美國珠寶腕錶品牌Jacob & Co.（傑克寶），貝克漢、球星C羅等諸多名人都是他家的擁躉。根據品牌官方SNS介紹，這枚戒指名為「Paraiba Tourmaline Cocktail Ring」（帕拉伊巴碧璽雞尾酒戒指），中間是一顆重達44.87克拉的橢圓形天然帕拉伊巴綠藍色碧璽，周圍以241顆白色鑽石和41顆粉色鑽石鑲嵌成蝴蝶造型作為襯托。



碧璽作為一種顏色獨特且稀有的寶石，在近年來倍受矚目、身價不斷攀升，其中最受推崇的就是產自巴西、艷麗明亮的帕拉伊巴碧璽。 據統計，每開採一萬顆鑽石才有機會採到一顆帕拉伊巴碧璽，可見其罕見及昂貴。



對於這枚戒指的售價，官方沒有給出具體數字，奢侈品資訊網站KATSBLING給出的估價是640萬美元，換算成韓幣相當於88.2億。



88億是什麼概念呢？ 小編舉幾個例子給大家參考：李孝利李尚順夫妻去年8月在首爾鐘路區平昌洞購入獨棟別墅，包含三層樓和臨近土地、總建築面積100坪，一共60.5億韓元;劉在錫最近在首爾江南區論峴洞購入頂樓豪華公寓，面積60坪，全款支付86億6570萬韓元。

人氣女團BLACKPINK成員Lisa去年1月購入首爾市城北洞3層獨棟豪宅，面積約98坪，全款現金75億韓元; 另一位成員Jennie去年在漢南洞高級別墅區UN Village購入一幢面積74坪的2層別墅，以全款現金50億韓元支付。 UN Village有超多藝人居住，防彈少年團成員SUGA和RM也有在這一區購房、分別斥資34億和49億韓元，Jimin和V各自豪擲40.8億和51億韓元入住不同公寓，柾國則在2020年以76.3億韓元購入位於梨泰院的2層單獨住宅。

這樣看來，如果說GD是把一座公寓戴在手指上，也毫不為過啊~~~



此外，GD將於11月23日出演2024 MAMA AWARDS，時隔多年的回歸舞台令人期待。



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