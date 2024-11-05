G-Dragon是有多爱这双鞋啊？！粉丝：终於有我买得起的本命同款了

权志龙G-Dragon，作为人气火遍全球的男团BIGBANG的一员+版权税大户，家里随便一个装饰品都价值不菲，一向都是「不买最好的，只买最贵的」（笑），前两天88亿（韩币，下同）的宝石戒指就已经震惊了网友。

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在广大乐迷们纷纷表示「我偶像太富，根本买不起同款」时，GD近期所穿的一双拖鞋备受关注，引得粉丝们忍不住直呼「终於能够拥有我本命同款了」。

日前SNS上纷纷流传著题为「穿著足底按摩拖鞋出街的G-Dragon」的内容。 其中包含了GD最近在其IG小帐上发布的多张照片，照片似乎是他新歌《POWER》编舞MV拍摄现场的幕后花絮。吸引网友目光的是他所穿的「足底按摩拖鞋」。 这双拖鞋数次入镜，看来GD真的很爱。



看了照片的粉丝和网友们纷纷表示：「没想到GD穿足底按摩拖鞋啊」、「难道是奢侈品牌出的足底按摩拖鞋？」、「电商平台上有卖，才一万左右，这里分享一下连结」、「以前拜托他夏天打伞，现在先穿上足底拖鞋了」。 随著GD的拖鞋在网路上引起关注，部份电商平台上的相关商品已经售罄，甚至价格也有所上涨。

此外，G-Dragon於10月31日发布了单曲《POWER》。 这是他自2017年迷你专辑《权志龙》以来，时隔7年4个月推出的最新个人单曲。 歌曲发布后立刻登上了韩国各大音乐网站排行榜的前列。 截至1日，该曲在台湾、香港、越南等15个国家和地区的iTunes「Top Songs」榜单中夺得第一，展示了他的全球影响力。

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