終於確定了！李鍾碩主演《W－兩個世界》導演新作《瑞草洞》再演律師但卻是9年的資深助理～

人氣演員李鍾碩終於確定了下一部的主演韓劇《瑞草洞》，並與在熱門韓劇《W－兩個世界》的朴勝宇導演二次合作，真是讓人太期待啦！

經紀公司 Ace Factory 於今天（5日）釋出最新消息，李鍾碩已確定出演 tvN 的新劇《瑞草洞》。

《瑞草洞》是一部講述每天在瑞草洞法律小鎮上班的律師助理們愉快又熱血的青春劇。該劇由現役律師擔任編劇，真實地描繪出「現實律師」的真正生活，將描繪出律師們負責日常生活和周圍可能發生的案件，並在過程中成長的故事內容。



李鍾碩將在劇裡飾演一位擁有極高邏輯能力和擁有9年經驗的律師「安柱亨」。他成為律師的原因僅僅是因為對邏輯和案件感到有趣，並非一開始就有保護弱者、伸張正義、改變世界的「崇高理想」。柱亨只是有著9年職場經歷的律師而已，且從未跳槽過，始終留在同一家公司上班，並以極高的工作效率創下了律師助理的薪資新紀錄，但因懶得開業，成為了律師助理界的「大前輩」。然而，對柱亨來說再平靜不過的「職場生活」開始出現了裂痕......。



這次李鍾碩以律師身份回歸，透過前作 2022年《黑話律師》展現了戲劇性的律師生活，並獲得當年的MBC演技大賞，證明了自身值得信賴的的價值。如果說《黑話律師》中的他展現了超越現實、跌宕起伏的律師生活，那麼《瑞草洞》中的他則是更加貼近現實的超真實角色，日復一日地堅持並生活在職場中。這種貼近現實的李鍾碩演技轉變讓人更加期待了。



而《瑞草洞》將由曾執導過《Kairos：化時為機》、《春天來了，春天》、《不是機器人啊》的導演朴勝宇執導，他與李鍾碩曾在《W－兩個世界》合作過一次，當時他是共同導演。另外，編劇由現任律師的李承賢擔任，將以切身體驗的律師助理生活為基礎，展現豐富多彩的故事情節。



目前《瑞草洞》預計將於明年上半年在 tvN 播出。

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