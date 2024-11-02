她也叫秀智！暴瘦14kg後，自誇：越來越像金高銀了

大家還記得人氣韓劇《淚之女王》中的「方實」嘛？ 龍頭里村民，白美善美髮店的常客。扮演者就是李秀智，一位兼具才華與魅力的女笑星，憑藉幽默和積極態度在觀眾心中留下了深刻的印象。

近年來，李秀智活躍於喜劇節目《SNL KOREA》，為觀眾帶來歡笑。李秀智在去年結婚三年後順利產下一子，受到了眾多粉絲的鼓勵和讚美，尤其是她為了二胎減重14公斤的事實引起了廣泛關注。在某檔綜藝節目中，李秀智表示：「體重減得太快讓我很興奮」，並幽默地說道：「我覺得自己越來越像金高銀了。」



李秀智的減肥秘訣在於減少碳水化合物的攝入量。 她曾在MBN N的節目《再檢查一次》中提到：「我把五餐減少到了三餐。」控制碳水化合物的攝入，而不是完全戒掉，以保持代謝能量。 同時她也提到：「我吃米飯的時候，會選擇一點點白雪糕」，表示與其完全克制自己喜歡的食物，不如選擇減輕壓力的方法。

李秀智透露減肥是和丈夫一起進行的，她成功減掉14公斤後，丈夫也開始參與。對於決心減肥的讀者，李秀智建議設定明確的目標，「我因為準備二胎開始減肥」，強調了具體目標的設定和實踐是成功的關鍵。如果沒有人可以一起減肥，利用聊天群組尋找減肥夥伴也是一個好方法，記錄日記和分享飲食習慣將大有幫助。

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