《黑白大厨》厨师们争议不断！「拌饭大王」承认餐厅非法营业将停业，节目爆红后没有一天是安心的

在 Netflix 综艺《黑白大厨》的第一轮比赛中，参赛者「拌饭大王」穿著韩国王的服装登场。

他还拿出巨大的铜钹来装拌饭，等到白种元要进行试吃时，还说自己的料理有点复杂，这是一道混合音乐和食物的料理，接著拿出一个鼓打起节奏，让观众们印象非常深刻。可以看出他对拌饭的热爱，还因为这样把名字改成「柳拌饭（유비빔）」。



但...1日，柳拌饭却在自己的 IG 上表示怀著愧疚的心情，想坦白自己过去的错误。他表示做过水果小贩、大排档、美容院等很多生意，但每次都失败，2003年开始在未经许可的地方经营饭店被逮补，最后被判缓期执行。

柳拌饭也坦承是用妻子的名义获得「演出展示韩食体验区」的营业登记，一直营业到不久之前。他还坦白说：「爲了堂堂正正地经营餐厅，恳切地呼吁各公共机关及规制改革委员会放宽限制，但由於那堵墙太高，所以没能实现我的愿望。」

由於出演《黑白大厨》爆红，柳拌饭说：「作爲普通人的我突然受到关注的情况下，和妻子没有一天是安心的。」他表示现在将回到初衷，研究拌饭现象，并专心撰写拌饭文字大百科全书，怀著谢罪的心情，会把20年来使出浑身解数打造的「拌饭之声」免费开放给所有人作爲拌饭展示、拌饭演出的场所，对於迁移到（全州）韩屋村的「拌饭之声」将以合法、最好的材料尽全力进行回报。最后，柳拌饭说道：「很抱歉因为我的不足，让大家失望了，如果说过去的20年是爲了维持生计，那么今后20年则是爲了大韩民国的拌饭文化而活。」



随著柳拌饭的文章曝光，也在韩网引发热烈讨论，韩网友：「因爲一个接一个地出现被揭发的人，所以好像是先说的」、「下周不是会出演《刘QUIZ》吗」、「不是因爲妻子的名义，而是因爲没有获得饭店许可，所以用演出展示等注册营业执照，这才是问题所在」、「闯祸的人主动上电视真神奇」、「要想突然出名，过上好日子，前半辈子也要好好过啊」、「太荒唐了」、「黑白厨师们接连引发争议，不知道什么时候会被别人的嘴暴露，所以急急忙忙地上传，真的有点...」、「不是黑白厨师，而是黑白争议社吗？出演者争议不止一两个」等等。



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