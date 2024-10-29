《重組家庭》開播獲好評！「妹控」黃寅燁＆裴賢成超寵妹妹鄭彩娟，崔元英獲「暖男爸爸」稱號

改編自中國電視劇《以家人之名》的 Viu Original 原創韓劇《重組家庭》講述沒有任何血緣關係但卻作為家人一起度過青少年時光的三名男女，時隔10年再次相遇後展開的青春羅曼史。

韓版因為集數比較少，所以劇情節奏抓得很好，每集都有可愛、感動的部分，看完讓人期待下集播出。現在就來分享一些前幾集的看點，如果還沒追劇的朋友，不～要～猶～豫～啦！



三兄妹個性超鮮明

山河（黃寅燁 飾）外型英俊又聰明，從小心思心膩，面對困難總是習慣忍耐，因為和媽媽吵架覺得丟臉，一直逃避不敢見珠媛和海俊。珠媛（鄭彩娟 飾）是個充滿正能量的女孩，心裡有什麼話會馬上說出來，不開心的事隔天就會忘記，雖然有點少根筋，但把家人視為第一。海俊（裴賢成 飾）像陽光一樣，總是露出開朗的微笑，有點呆萌也有點遲鈍。



兩位妹控哥哥，只要妹妹有事一定衝第一

在學校聽到珠媛和別人吵起來，海俊不顧籃球比賽還在進行中，馬上衝出去找她；山河聽到珠媛摔進池塘後，也是馬上放下手邊的事，拿了自己的外套給珠媛。

還有會為珠媛擋雨、買珠媛喜歡的甜點給她、聽到喜歡珠媛的男生說了不該說的話，會一起去教訓他、兩位哥哥吵假會為了珠媛「假裝和好」、看到珠媛昏倒，以為是被別人打倒，兩位哥哥也不問原因直接打對方，大家應該都想要這種帥哥哥吧 XD。



暖男爸爸尹正宰

珠媛的爸爸（崔元英 飾）擅於察覺孩子們的心情變化，每天早晚都會親自為孩子們準備食物。因為海俊的爸爸（李鍾赫 飾）出現，他的阿姨（姜怡賢 飾）要他跟著爸爸走，要他不要再打擾人家，並要他以後好好回報，結果...這段話讓珠媛的爸爸聽到了。晚上吃飯的時他對著海俊說：「應該...在你更小的時候帶你回來的，那樣就能瞞著你的一切，把你當成我的小孩養了，那樣你也不用天天看人臉色，被別人提醒要回報我了。」珠媛的爸爸更表示扶養孩子是他自己想做的事，因為這樣讓他感到很幸褔，這段看到流淚啊 QQ 前幾集也說過不希望海俊跟爸爸走...



媽媽們不要再傷孩子的心了

山河的媽媽（金惠恩 飾）在離開10年後突然出現，依舊覺得之前的意外是山河的錯，還要山河和現在的女兒好好相處，只因為「他們是家人」，怎麼每次說的話都讓人生氣！第7集預告中，山河的媽媽發生車禍，這會讓他們之間的關係有著什麼新變化嗎？



海俊的媽媽（白恩惠 飾）也回來了，但...她卻只是回來還錢，沒有想要和海俊見面。之後海俊去醫院探望生完小孩的阿姨，因為護士說溜嘴，他才知道媽媽有回來並還了錢（看到桌上的信封），他如此思念的媽媽，既然回來了為什麼不和他見面？是因為有什麼隱情嗎？



還有珠媛好友朴月（徐智慧 飾）的媽媽，對她非常的嚴苛。為了讓她跟成績好的山河借筆記，還主動請三兄妹吃飯，但卻在他們面前數落自己的女兒，雖然朴月也試著想和媽媽溝通，但卻換來嘲諷，這位媽媽也是讓人好有壓力啊！



而《重組家庭》目前已經播至第6集（共有16集），這集尾聲珠媛和山河還突然放閃，珠媛笑海俊很遲鈍，山河也回她「妳也很遲鈍啊！」接著兩人倒在。第7集預告也可以看到山河和海俊要去考學測，三兄妹不會很快就要分開了吧（？ ㅠㅠㅠㅠ 如果想看接下來劇情，每逢星期三晚上香港觀眾可於「黃Viu煲劇平台」免費收看。

Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞