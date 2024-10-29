金鍾國不會用電腦，又現一指神功！從不網購因為「四年前喬遷宴還有剩」

上週的《我家的熊孩子》讓金鍾國繼《Running Man》之後再現難得的短處，也就是「使用電腦」，他的熊孩子夥伴Super Junior希澈和金俊昊也難得在他面前能稍微有面子XD。

《Running Man》忠實觀眾應該都記得幾次需要電腦的任務，金鍾國打字都展現「一指禪」（一指神功）吧？原來他是真的不會用電腦，《熊孩子》裡坦承「從未擁有過電腦」，如果有需要的時候都是別人替自己開好機了，所以連開機都不會！

電玩沉迷的希澈，自認在電腦使用上是高手，引導式教學完全不懂電腦的金鍾國，和只會打電動的金俊昊。金俊昊的狀況還可以，連他在金鍾國面前都驕傲起來了：「完全沒有在健身房那種樣子了啊？每天都教訓我們，現在變得很謙遜啊！」金鍾國打字不僅再現一指禪，他對於鍵盤只突出英文字母還相當不解，不斷皺眉喊「看不清楚」，最後乾脆抬起鍵盤，還拿手機手電筒試圖照亮。



希澈讓兩人試著註冊SBS網站買《熊孩子》影片來看，金鍾國堅持用自己所屬的團體Turbo設定ID，意外表現了自己對Turbo的一片丹心。更有趣且讓眾人訝異不已的是，金鍾國想用手機支付卻失敗，原來他沒開通也從未網購過，問他民生用品都怎麼買，他竟說：「喬遷宴人家送的到現在都還有。」衛生紙、牙膏、牙刷等等都還有，而且喬遷宴是4年前的事了！



看到這裡，只能佩服再佩服「小氣國」了，他最有名的事蹟就是很省著用衛生紙，沒想到這幾年來只要花別人送的就夠了！

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