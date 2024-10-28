《2024 MAMA》公佈超豪華頒獎嘉賓陣容！朴敘俊、邊佑錫、羅PD、《淚之女王》郭東延＆李主儐等都將出席

一年一度的《MAMA》即將登場，除了出演陣容非常厲害外，頒獎嘉賓名單也很華麗呢！

今日（28）《2024 MAMA AWARDS》也公佈引領一年潮流、活躍在各個領域的人物組成的頒獎嘉賓陣容。包含孔明、郭東延、金敏荷、金慧峻、羅暎錫PD、DEX、馬東石、文尚敏、朴敘俊、邊佑錫、徐仁國、薛仁雅、安宰賢、吳尚旭、李主儐、李俊昊、任時完、鄭浩妍、曹柔理、崔顯旭、洪真慶等。



之前公開的出演陣容包含：

11月21日（美國）ILLIT、KATSEYE、RIIZE、朴軫永、TWS

11月22日（日本）ENHYPEN、TXT、IVE、TREASURE、ME:I、PLAVE、BOYNEXTDOOR、李泳知

11月23日（日本）aespa、INI、ZB1、MEOVV、BIBI、(G)I-DLE、G-Dragon（權志龍）

每年年末，以獨一無二的看點裝飾，引起眾多話題的K-POP頒獎典禮《2024 MAMA AWARDS》以當地時間爲準，將於11月21日在美國LA杜比劇院、11月22日和23日在日本京瓷巨蛋大阪舉行，不僅是Mnet，還將通過 YouTube 頻道 Mnet K-POP 進行現場直播。



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞