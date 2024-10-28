《2024 MAMA》公布超豪华颁奖嘉宾阵容！朴叙俊、边佑锡、罗PD、《泪之女王》郭东延＆李主傧等都将出席

一年一度的《MAMA》即将登场，除了出演阵容非常厉害外，颁奖嘉宾名单也很华丽呢！

今日（28）《2024 MAMA AWARDS》也公布引领一年潮流、活跃在各个领域的人物组成的颁奖嘉宾阵容。包含孔明、郭东延、金敏荷、金慧峻、罗暎锡PD、DEX、马东石、文尚敏、朴叙俊、边佑锡、徐仁国、薛仁雅、安宰贤、吴尚旭、李主傧、李俊昊、任时完、郑浩妍、曹柔理、崔显旭、洪真庆等。



之前公开的出演阵容包含：

11月21日（美国）ILLIT、KATSEYE、RIIZE、朴轸永、TWS

11月22日（日本）ENHYPEN、TXT、IVE、TREASURE、ME:I、PLAVE、BOYNEXTDOOR、李泳知

11月23日（日本）aespa、INI、ZB1、MEOVV、BIBI、(G)I-DLE、G-Dragon（权志龙）

每年年末，以独一无二的看点装饰，引起众多话题的K-POP颁奖典礼《2024 MAMA AWARDS》以当地时间爲准，将於11月21日在美国LA杜比剧院、11月22日和23日在日本京瓷巨蛋大阪举行，不仅是Mnet，还将通过 YouTube 频道 Mnet K-POP 进行现场直播。



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