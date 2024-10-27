【韓網熱門】鄭敬淏高調現身秀英日本出道活動，放閃行為引討論

原標題：似乎依然交往順利的秀英&鄭敬淏情侶

少女時代成員秀英昨日首次以SOLO身份在日本出道，在東京舉辦了首張個人單曲〈Unstoppable〉的showcase。 男友鄭敬淏不僅前往現場，還和同行的朋友們一起穿了印有秀英照片的T恤，十分吸引目光kkkk旁邊還能看到演員金東旭的身影。







韓國網友評論：

1. 好可愛喲kkk

2. 他的追星對象是女友耶 kkkk

3. 哎？ kkkk是從粉絲會來的嗎

4. 金東旭妻子就是SM練習生Stella，跟秀英是至交好友

5. 陪鄭敬淏一起穿應援T恤的朋友們也很善良、很搞笑kkkk

6. 秀英粉絲會不會有些介意呢

7. 談戀愛這麼高調哦

8. 沒必要做到這樣吧，即便是老公也讓人覺得有點怪

9. 雖說已經是公開情侶，但每次官方行程都穿那樣跟著的話，確實會讓人在意kk並非所有人都一開始就是情侶粉，不樂見也是可以理解的

10. 如果他能低調地應援，所有人都會皆大歡喜，可惜了

11. 粉絲不是因為談戀愛而不開心，只是希望他不要連粉絲見面會都那樣引人矚目吧

12. 非粉，但站在粉絲立場的話，還是公私分明比較好...

13. 哇，他們已經在一起超過十年了，仍然有人小題大做地指責，藝人好可憐

14. 這世上真有連粉絲都滿意的戀愛嗎？

15. 我是少時粉絲，剛開始是有點在意，但秀英一直很努力參加團體活動，現在出道年份也蠻多了，對粉絲也非常好，所以根本不覺得有什麼

16. 我從前也很不喜歡他們表現出來，但現在就為他們應援吧。 秀英從未因為戀愛而疏忽工作，兩人交往期間也沒有大吵大鬧，只是很放鬆地互相應援。 秀英也不是一兩歲的小孩，很清楚該如何做，而且一直做得很好

出處：https://theqoo.net/hot/3459926681

圖源：Theqoo

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