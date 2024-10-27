BTS防彈少年團Jin新歌〈I’ll Be There〉在Spotify全球排名第9，超越自身最好紀錄！

BTS 大哥 Jin（金碩珍）繼續在全球音樂排行榜上表現出色，先行曲〈I’ll Be There〉目前已有800萬觀看次數了。

根據 Spotify 26日公佈的最新排行榜顯示，Jin 的新歌〈I’ll Be There〉發行當天播放量超過469萬次，在「全球每日熱門歌曲」中排名第 9 名（截至10月25日的版本）。至此，Jin 打破了 Spotify 個人歌曲最高紀錄，他之前在此排行榜上的最高排名是第 17 名〈The Astronaut〉（太空人）。

▼〈I’ll Be There〉MV：



這首歌在日本也很受歡迎，同一天，〈I’ll Be There〉在 Oricon「每日數位單曲排行榜」上直接排名第一。此外，早先同月11日發行的數位單曲〈Super Tuna〉（超級鮪魚）也登上了排行榜的榜首，繼續證明了他的強大存在感。

▼新公開的〈I’ll Be There〉現場演奏版：



另外，〈I’ll Be There〉是 Jin 將於11月15日下午2點(KST)發行的首張個人專輯《Happy》中的先行曲，歡快的搖滾樂（一種混合搖滾樂和鄉村音樂的流派）聲音刺激著聽眾的心率，當你感到疲倦和孤獨時，Jin 希望能透過這首幸福歌曲傳遞給大家充滿希望的力量。



Mico@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞